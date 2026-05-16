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Televoto Eurovision 2023: Italia al quinto posto con 281 punti, preceduta dall'Australia

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Televoto Eurovision 2023: Italia al quinto posto con 281 punti, preceduta dall'Australia
Eurovision Song Contest 2023ItaliaAustralia
📆5/16/2026 11:51 PM
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Il televoto ha decretato l'Italia al quinto posto con 281 punti, preceduta dall'Australia con 287 voti. La Finlandia, favorita della vigilia, si è fermata al sesto posto con 279 punti. Malta ha ottenuto 10 voti dalle giurie, mentre l'Azerbaijan e l'Albania hanno regalato 12 punti a Malta. La top 10 è completata da Danimarca, Moldavia, Ucraina e Grecia. L'Austria e il Regno Unito chiudono la classifica dei 25 paesi. I voti del pubblico hanno visto l'Italia con 147 punti, seguita da Israele con 220 voti. Ecco i voti delle giurie e del pubblico.

Il televoto ha decretato l' Italia al quinto posto con 281 punti, preceduta dall' Australia con 287 voti. La Finlandia , favorita della vigilia, si è fermata al sesto posto con 279 punti.

Malta ha ottenuto 10 voti dalle giurie, mentre l'Azerbaijan e l'Albania hanno regalato 12 punti a Malta. Anche San Marino e la Germania hanno assegnato 10 punti a Malta. La top 10 è completata da Danimarca, Moldavia, Ucraina e Grecia. L'Austria e il Regno Unito chiudono la classifica dei 25 paesi.

I voti del pubblico hanno visto l'Italia con 147 punti, seguita da Israele con 220 voti. Ecco i voti delle giurie e del pubblico

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Eurovision Song Contest 2023 Italia Australia Finlandia Malta Azerbaijan Albania Voti Delle Giurie Voti Del Pubblico Classifica Parziale Televoto

 

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