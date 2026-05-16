Televoto Eurovision 2023: Italia al quinto posto con 281 punti, preceduta dall'Australia

Il televoto ha decretato l'Italia al quinto posto con 281 punti, preceduta dall'Australia con 287 voti. La Finlandia, favorita della vigilia, si è fermata al sesto posto con 279 punti. Malta ha ottenuto 10 voti dalle giurie, mentre l'Azerbaijan e l'Albania hanno regalato 12 punti a Malta. La top 10 è completata da Danimarca, Moldavia, Ucraina e Grecia. L'Austria e il Regno Unito chiudono la classifica dei 25 paesi. I voti del pubblico hanno visto l'Italia con 147 punti, seguita da Israele con 220 voti. Ecco i voti delle giurie e del pubblico.

Il televoto ha decretato l' Italia al quinto posto con 281 punti, preceduta dall' Australia con 287 voti. La Finlandia , favorita della vigilia, si è fermata al sesto posto con 279 punti.

Malta ha ottenuto 10 voti dalle giurie, mentre l'Azerbaijan e l'Albania hanno regalato 12 punti a Malta. Anche San Marino e la Germania hanno assegnato 10 punti a Malta. La top 10 è completata da Danimarca, Moldavia, Ucraina e Grecia. L'Austria e il Regno Unito chiudono la classifica dei 25 paesi.

I voti del pubblico hanno visto l'Italia con 147 punti, seguita da Israele con 220 voti. Ecco i voti delle giurie e del pubblico





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest 2023 Italia Australia Finlandia Malta Azerbaijan Albania Voti Delle Giurie Voti Del Pubblico Classifica Parziale Televoto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sinner e Darderi oggi a caccia della finale degli Internazionali d'Italia: Jannik indomabile, Luciano esaustoL'italo-argentino ieri ha pensato solo a riposare, il numero 1 è sempre attento ai dettagli: chiede ai genitori di sedersi sempre nello stesso posto. Medvedev e Ruud gli ostacoli verso il derby in finale

Read more »

Tutto quello che non ti aspetti sul legame di Kate con l'ItaliaLa principessa del Galles ha un rapporto particolare con l’Italia che si è rafforzato durante l’ultima visita appena compiuta

Read more »

Kayode: 'Darò sempre la priorità all'Italia, spero di poter realizzare questo sogno'Protagonista di una grande stagione in Premier League con la maglia del Brentford, Michael Kayode non è stato scelto dall'ormai ex CT azzurro Gennaro Gattuso per gli spareggi con Irlanda del Nord e Bosnia.

Read more »

Dall'Italia a Brisbane: «In Australia vivo meglio che a Milano»Paolo Menaspà, Chief Science Officer dell'Australian Institute of Sport, racconta perché ha lasciato l'Italia nel 2011.

Read more »