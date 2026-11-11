Tempesta Charles in arrivo: allerta meteo per Italia settentrionale e tirrenica, piove forte e vento intenso

La tempesta atlantica Charles colpirà l'Italia tra giovedì e venerdì con piogge intense, venti forti e acqua alta a Venezia. Allerta rossa per Liguria, Toscana, Emilia e Triveneto, con nubifragi e raffiche di burrasca previste sulle regioni tirreniche e nord-occidentali.

L'Italia si prepara ad affrontare una fase meteorologica particolarmente critica e intensa a causa dell'arrivo della tempesta atlantica denominata Charles, un sistema perturbativo di grande portata che sta suscitando notevole preoccupazione tra gli esperti del settore e la popolazione generale.

Dopo aver già colpito con violenza le regioni iberiche, in particolare Spagna e Portogallo, dove hanno registrato precipitazioni estreme e venti capaci di raggiungere velocità di cento chilometri orari, il fronte instabile sta ora dirigendo i suoi effetti verso la Francia per poi riversarsi sulla Penisola italiana. La situazione meteo richiede massima attenzione nelle prossime ore, con un peggioramento graduale che inizierà mercoledì undici novembre duemilaventisei, interessando inizialmente la Toscana occidentale, l'Emilia, la Liguria e, in misura minore, alcune zone dell'Umbria e del Lazio.

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Tuttavia, il culmine della crisi atmosferica è previsto per il periodo compreso tra giovedì dodici e venerdì tredici novembre, quando la coda della perturbazione colpirà con forza l'Italia settentrionale e tutte le regioni tirreniche peninsulari, comprese le isole maggiori come la Sardegna, dove sono attese piogge molto abbondanti. Le conseguenze pratiche di questo passaggio saranno evidenti e potenzialmente pericolose, con nubifragi e temporali forti destinati a colpire soprattutto la Liguria centro-orientale, l'Alta Toscana, l'Emilia Occidentale e la parte meridionale del Friuli Venezia Giulia.

Tempesta Charles in Arrivo: Previsioni per l'Italia

In queste aree, i venti si rinforzeranno notevolmente, passando da scirocco a libeccio, generando raffiche di burrasca che potrebbero causare disagi alla viabilità e al traffico aereo. Un evento significativo riguarderà la città di Venezia, dove si prevede acqua alta fino a centodieci centimetri, mettendo a rischio il patrimonio storico e artistico della laguna.

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Inoltre, le nevicate non saranno assenti, limitate però alle quote superiori ai duemila metri sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Parallelamente all'intensificazione delle precipitazioni, le temperature rimarranno elevate fino a venerdì, creando un contrasto termico significativo; solo nel weekend, tra sabato e domenica, si registrerà un crollo termico, sebbene breve, seguito da un rapido ritorno a valori sopra la media durante la settimana successiva.

Aggiornamenti dal Mondo dello Sport e dello Spettacolo

Mentre il mondo della meteorologia concentra tutta la sua attenzione su questi eventi estremi, parallelamente nella cronaca nazionale si registrano altri fatti di rilievo che spaziano dallo sport allo spettacolo. Nel motorsport, Kimi Antonelli ha sorpreso tutti tingendosi i capelli con i colori della bandiera italiana presso la sede della Mercedes, lasciando senza parole Toto Wolff.

Nel campo dell'intrattenimento, Lenanie ha raccontato la sua esperienza a X Factor con Irama, evidenziando un momento indimenticabile legato alle Last Call, mentre Alessio Bernabei dei Dear Jack ha rivelato aspetti difficili del loro passato, ammettendo conflitti passati ma confermando la crescita attuale. Nel mondo dell'arte e del fumetto, Marco Checchetto, l'italiano che disegna Spider-Man per la Marvel, riflette sulla sua carriera e sull'onore ricevuto.

Infine, la cronaca sociale ed economica presenta storie contrastanti: quella di un imprenditore che guadagna cifre importanti frugando nei cassonetti e quella di una donna trasferitasi in Giappone dove stipendio e affitto permettono una vita dignitosa, offrendo spunti di riflessione sul diverso stile di vita e sulle opportunità economiche globali.