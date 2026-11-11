Tempesta Charles: oltre 200 voli cancellati in Portogallo e allerta rossa

La tempesta Charles ha colpito il Portogallo mercoledì 11 novembre, causando la cancellazione di oltre 200 voli e l'evacuazione di migliaia di persone. L'impatto è stato mitigato grazie alle misure preventive del governo.

Le compagnie aeree hanno cancellato più di 200 voli da e verso il Portogallo mercoledì 11 novembre, mentre scuole e centinaia di supermercati chiudevano le porte per l'arrivo della tempesta Charles. Il sistema meteorologico ha portato forti piogge e venti di burrasca, costringendo le autorità a chiudere i servizi pubblici non essenziali e a consigliare ai cittadini di rimanere al chiuso. Questa decisione arriva dopo che il governo è stato criticato per una risposta lenta durante le precedenti tempeste di gennaio e febbraio.

Mitigazione dei danni e allerta preventiva

L'Istituto portoghese di meteorologia (IPMA) ha confermato che l'occhio della tempesta si era diviso in due sull'Atlantico prima di toccare terra nella regione meridionale dell'Algarve. Questo evento ha ridotto significativamente la forza del ciclone rispetto alle previsioni iniziali, permettendo un impatto meno violento. Nonostante ciò, tutte le unità dell'esercito e i servizi di emergenza sono stati messi in stato di allerta massima per garantire una pronta reazione a qualsiasi evenienza.

Also read Meteo, in arrivo la tempesta atlantica con venti di burrasca e pioggia

Incidenti registrati e situazione a Madeira

Il comandante della Protezione Civile, Mario Silvestre, ha dichiarato che le autorità mantengono alti livelli di allerta per inondazioni improvvise, vento forte e mare agitato. Dall'inizio della giornata, sono stati registrati 538 incidenti su tutto il territorio nazionale. La tempesta aveva già attraversato l'arcipelago di Madeira, causando allagamenti e abbattendo alberi; i soccorritori hanno salvato un uomo trascinato via dalle acque che avevano invaso il suo garage, senza tuttavia registrare vittime.

Advertisement

Impatto sulla Spagna e evacuazioni

Nella vicina Spagna sud-occidentale, la tempesta stava raggiungendo il territorio nel pomeriggio di mercoledì, con il servizio meteorologico nazionale AEMET che avvertiva di impatti gravi o molto seri dovuti a piogge intense e mare mosso. Queste condizioni potrebbero aggravare quelle create dalla precedente tempesta Bruna. Nel centro della Spagna, le autorità hanno mantenuto l'evacuazione di oltre 3.000 persone a Piedralaves, allontanate martedì per il rischio di straripamento di una diga locale, con precipitazioni attese in aumento da mezzogiorno.

Conseguenze immediate e prossimi passi

Da domenica, sia il Portogallo che la Spagna sono stati colpiti da forti piogge, con allagamenti segnalati in diverse zone, incluse le gallerie stradali di Lisbona che erano per lo più chiuse mercoledì. Le infrastrutture continuano a subire pressioni significative, richiedendo interventi costanti da parte dei team di soccorso. I cittadini sono invitati a monitorare gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali per garantire la propria sicurezza nelle prossime ore.