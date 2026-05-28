Tempesta di grandine a Milano: allagamenti e traffico in tilt

La tempesta di grandine ha colpito Milano, causando allagamenti e ritardi nel traffico. La città è stata scossa da forti raffiche di vento e lampi, seguiti da una grandine che in alcuni casi era di misura quasi pari a palline da golf.

La tempesta di grandine ha colpito Milano , causando allagamenti e ritardi nel traffico. La città è stata scossa da forti raffiche di vento e lampi, seguiti da una grandine che in alcuni casi era di misura quasi pari a palline da golf.

I quartieri di Sempione, Porta Venezia e Città Studi sono stati particolarmente colpiti. L'allerta gialla per rischio temporali era stata emessa dal Comune di Milano, che aveva invitato i cittadini a essere cauti in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile del Comune di Milano è stato attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

La tempesta ha causato alcuni danni, tra cui cadute di tegole e parti di impalcature, e due piante ad alto fusto sono cadute su delle auto parcheggiate e sulla carreggiata. Non ci sono stati feriti gravi, a parte alcune contusioni per cadute di pedoni e ciclisti. I passeggeri delle Ferrovie e degli aeroporti hanno subito forti disagi a causa dell'effetto combinato del maltempo e di uno sciopero del personale del trasporto pubblico.

Lo sciopero di Fs, Italo e Trenord scatterà alle 21 di questa sera e durerà fino a domani. I Vigili del fuoco e la Polizia Locale sono stati impegnati per risolvere le code e i piccoli 'tamponamenti' causati dalla tempesta





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