Studio IRAS rivela come la mega tempesta solare dell'11 maggio 2024 abbia temporaneamente creato quattro fasce di radiazione, raddoppiando le consuete fasce di Van Allen.

Una ricerca condotta dall'Istituto Reale Belga di Aeronomia Spaziale ( IRAS), che analizza dati forniti dall'Agenzia Spaziale Europea ( ESA), ha documentato un fenomeno mai osservato precedentemente nel nostro sistema planetario. L'intensa tempesta geomagnetica verificatasi l'11 maggio 2024 ha provocato la formazione temporanea di due nuove fasce di radiazione attorno alla Terra, raddoppiando numericamente le consuete strutture note come fasce di Van Allen.

Meccanismo anomalo delle radiazioni

L'assetto magnetico normale del pianeta è ritornato esclusivamente dopo tre mesi dalla violenta perturbazione. Durante il picco dell'evento, attorno al nostro pianeta si sono formate quattro fasce di radiazione composte da particelle ad alta energia. Questa struttura è netta contrapposizione alle due consuete fasce a forma di ciambella che normalmente circondano la Terra. La perturbazione del campo magnetico terrestre, sebbene possa talvolta generare una terza fascia osservata in casi precedenti, non era mai stata associata a un quadruplicamento della struttura stabile.

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L'evento del maggio 2024 si è distinto per la sua intensità straordinaria, in quanto ha iniettato nel campo geomagnetico una quantità enorme di particelle solari. I ricercatori hanno osservato che, mentre le perturbazioni elettromagnetiche spazzavano via gli elettroni che compongono le fasce, si sono venuti a creare temporaneamente nuovi spazi liberi da occupare. Questa condizione ha consentito alle particelle di distribuirsi in quattro anelli distinti, configurando una situazione fisica unica.

Posizioni degli esperti e dati storici

Piersanti, studioso coinvolto nello studio, ha affermato che si tratta della prima volta che viene osservato questo specifico fenomeno grazie alla presenza attuale di strumenti adatti al monitoraggio. Egli ipotizza che l'evento potrebbe essersi verificato anche in altre tempeste simili del passato, citando esplicitamente la tempesta verificatasi nel luglio 2000 come possibile precedente storico non rilevato.

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L'analisi dei dati ha permesso di comprendere la dinamica temporale del processo. La ridistribuzione delle particelle si è sviluppata in un arco di tempo compreso tra diversi giorni e alcune settimane dopo la tempesta principale. Solo quando la configurazione energetica si è stabilizzata, il sistema magnetico ha potuto tornare alla sua forma standard.

Impatto reale e ripristino delle orbite

La configurazione anomala a quattro fasce è rimasta in vigore fino al mese di agosto. In quel periodo, circa tre mesi dopo l'inizio della perturbazione, la normale configurazione a due fasce è stata definitivamente ripristinata. Questo lungo intervallo temporale evidenzia la complessità del recupero del campo magnetico terrestre dopo un'interazione solare di tale magnitudo.

La scoperta offre nuovi elementi per la comprensione della meteorologia spaziale e dei rischi associati alle attività satellitari. La capacità di prevedere e monitorare queste anomalie rappresenta un progresso significativo per la protezione delle infrastrutture orbitanti. Lo studio conferma l'importanza continua del monitoraggio satellitare gestito da enti come l'ESA e l'IRAS.