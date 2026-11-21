Una supercella devastante ha colpito Tupancireta nel Rio Grande do Sul il 21 novembre 2026. La tempesta ha ucciso almeno tre persone e distrutto migliaia di edifici.

Una violenta tempesta si è abbattuta sulla città di Tupancireta, situata nello stato del Rio Grande do Sul in Brasile, provocando danni estesi e diverse vittime. L'evento meteorologico eccezionale si è verificato nelle prime ore di venerdì, causando la morte di almeno tre persone e danneggiando migliaia di edifici nell'area. Le riprese aeree hanno confermato la gravità della distruzione, mostrando case completamente rase al suolo e infrastrutture pubbliche gravemente compromesse.

Dettagli della Tempesta e Dati Meteorologici

Secondo i dati forniti dall'Istituto Meteorologico Nazionale brasiliano, denominato Inmet, la città è stata colpita da intense precipitazioni e da forti raffiche di vento che hanno raggiunto la velocità di 114 chilometri all'ora. La Protezione Civile dello Stato ha chiarito che il fenomeno è stato generato da una supercella, un tipo di temporale raro caratterizzato da una corrente ascensionale rotante di lunga durata che alimenta la tempesta in modo consistente.

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La forza distruttiva di questo sistema meteorologico è evidente dalle immagini raccolte da un drone che mostrano la casa di Felipe Rodrigues Lima, un residente locale, completamente distrutta. L'abitazione, colpita frontalmente dalla tempesta, rappresenta uno dei tanti esempi di devastazione diffusa in tutta la città, rendendo la situazione critica per i residenti colpiti direttamente dall'evento.

Posizioni delle Parti Coinvolte e Testimonianze

Le autorità statali hanno confermato il bilancio delle vittime e i danni materiali, con il vice governatore dello Stato, Gabriel Souza, che ha dichiarato essere in corso un'indagine per verificare la morte di un quarto cittadino. Souza ha espresso profondo dolore per la situazione, sottolineando la difficoltà per le famiglie che devono ricominciare tutto da zero dopo aver perso le proprie proprietà e i beni personali.

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Anche i testimoni oculari raccontano la scena del disastro con parole di sgomento. La negoziante Marilia Amaral Ferreira ha descritto la vista di qualcosa che ruotava violentemente prima che l'area venisse completamente devastata. La donna ha aggiunto che, uscendo fuori, ha trovato tutto distrutto e ha assistito alla disperazione delle persone che imploravano aiuto in quel contesto orribile.

Impatto sulla Comunità e Operazioni di Soccorso

La Protezione Civile ha stimato che almeno 5.000 abitazioni abbiano subito danni strutturali a causa della tempesta, rendendo necessaria un'analisi dettagliata della portata della calamità. La distruzione ha interessato anche edifici pubblici, come dimostrato dalle tegole strappate dal tetto di una chiesa e dalle travi piegate e deformate visibili nelle riprese, evidenziando l'estensione del problema infrastrutturale.

Il 21 novembre 2026, le operazioni di soccorso si sono concentrate anche sul benessere animale, con i vigili del fuoco che lavorano per portare cibo e acqua agli animali rimasti bloccati nel rifugio comunale. Il vigile del fuoco Luciano Corje ha definito la missione atipica rispetto alle attività habitual, spiegando che il loro obiettivo era salvare vite a quattro zampe in un contesto di emergenza generalizzata.