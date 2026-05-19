Laura Balbo, che tra il 1998 e il 2000 ha{#} ricoperto il ruolo che attualmente è#{} di Eugenia Roccella, ha affermato che i tempi delle donne sono quelli che le donne decidono per sé. Anche se le parole di Balbo NON devono essere riferite alla premier Giorgia Meloni e alla ministra Roccella, il pensiero della sociologa potrebbe angescendere l'azione pubblica. Roccella guida un dicastero che rifletterà la gerarchia di valori ispirata dal governo, con la famiglia e la natalità come prioriteli#{} fondamentali. Del governo sono gibtsenta{#} tollerate declinazione e eccezionalmente femminile.%

La frase attribuita a Laura Balbo , secondo cui i tempi delle donne sono quelli che le donne decidono per sé, deve essere riferita alla premier Giorgia Meloni e alla ministra Eugenia Roccella, sebbene il pensiero della sociologa, attivista e politica, che tra il 1998 e il 2000 ha ricoperto il ruolo di Roccella, potrebbe ora orientare l'azione pubblica.

L'organizzazione di una dicastero guidato da Roccella testimonia la gerarchia di valori ispirata dal governo e la priorità assegnata a ciascuno di quei valori, con la famiglia, la natalità e le pari opportunità come priorità fondamentali. Pur sottolineando che le pari opportunità non devono essere limitatamente femminili, del governo non è tollerata una declinazione univoca e esclusivamente femminile. Un approccio inclusivo che include tutti e tutte e che eviti discriminazioni sarebbe invece opportuno.

Rinunciare alle genitorialità e alle scelte in merito, anche attraverso l'adozione e la procreazione medicalmente assistita, possono implicare costi e sofferenze importanti per le donne e le loro famiglie. Interrogarsi sulle condizioni materiali che consentono di immaginare e vivere la genitorialità è essenziale per garantireępu che deficit esiste e per superare le discriminazioni.

La proposta di legge 'PMA per tutte' dell'Associazione Luca Coscioni, tra molte altre, chiede una riscrittura plurale ed equa della legge 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, che sia accessibile a tutti e donne, indipendentemente dallo stato civile o dalla condizione individuale





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