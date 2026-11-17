Il CEO di Templari analizza la crescita aziendale, gli investimenti in R&S e le sfide del mercato delle pompe di calore in Italia e a livello globale.

Il settore della climatizzazione italiana sta vivendo una fase di trasformazione profonda guidata dall'innovazione tecnologica e dalla necessità di sostenibilità. Templari, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di riscaldamento e raffrescamento, rappresenta un caso emblematico di come la ricerca italiana possa coniugare efficienza energetica e affidabilità operativa. L'azienda ha dimostrato una capacità significativa di adattamento alle nuove richieste del mercato, concentrandosi su soluzioni che riducono l'impatto ambientale senza compromettere le prestazioni degli impianti industriali e residenziali.

La storia di Templari e l'origine del progetto Kita

Il Ceo di Templari racconta a Tgcom24 la sfida dell'innovazione nelle pompe di calore, tra efficienza energetica, produzione italiana e nuove prospettive di crescita nel mercato della climatizzazione industriale. L'azienda è nata nel 2006 a Padova, fondata dal Ceo insieme al fratello Massimo, prima ancora di disporre di una sede fisica stabile. La visione iniziale era semplice: creare qualcosa di utile per il pianeta, iniziando con la commercializzazione di impianti solari per l'acqua calda sanitaria.

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La svolta è arrivata identificando un vuoto nel mercato italiano: l'assenza di pompe di calore silenziose, performanti e a prezzi accessibili, dato che le macchine di livello premium provenivano esclusivamente da Svizzera, Austria e Germania. Per colmare questa lacuna, Templari ha deciso di progettare e costruire le proprie soluzioni. Nel 2013 è stata lanciata la prima gamma Kita, una pompa di calore aria-acqua concepita per sostituire le costose unità acqua-acqua che richiedevano pozzi o sonde nel terreno.

Un altro milestone importante si è verificato nel 2015, quando per scaldare il proprio capannone, il team ha collegato uno scambiatore e una ventola a una pompa di calore esterna. È nata così la prima Kita Air, un'unità aria-aria con la potenza necessaria per grandi spazi industriali. Oggi, questa soluzione lavora in oltre 4mila capannoni in Italia, mentre il totale degli impianti aria-acqua installati supera i 10mila. Oggi lavora in oltre 4mila capannoni in Italia, e con le aria-acqua superiamo i 10mila impianti installati.

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Crescita aziendale e capacità produttiva ad Abano Terme

Attualmente, Templari conta circa 50 persone, con sede, progettazione e produzione situate ad Abano Terme. Il fatturato dell'azienda si attesta intorno ai 15 milioni di euro, con un obiettivo chiaro per il prossimo anno di raggiungere i 20 milioni di euro. La forza produttiva si basa su una base installata di più di 10mila impianti, di cui oltre 4mila sono unità Kita Air destinate ai capannoni.

Le macchine Kita Air raggiungono una potenza fino a 47 kW per unità e possono essere configurate in impianti a cascata per gestire capannoni di dimensioni considerevoli, fino a 30mila metri quadri. Questa flessibilità tecnica consente di fornire soluzioni scalabili adatte a diverse esigenze industriali. La struttura operativa permette di gestire grandi volumi di produzione mantenendo alti standard di qualità e personalizzazione.

Investimenti in Ricerca e Sviluppo e autonomia tecnologica

La strategia di Templari si fonda su investimenti costanti e consistenti in ricerca e sviluppo, che hanno portato alla creazione di un ufficio tecnico cresciuto di anno in anno. Oggi, tutta l'elettronica dei dispositivi viene prodotta in-house, includendo la scheda di bordo e il firmware delle macchine. Questa autonomia consente un controllo totale sulle prestazioni e l'affidabilità dei prodotti finali.

Un elemento distintivo della tecnologia sviluppata da Templari è il sistema Hcc, che governa l'impianto in modo intelligente. Con Hcc, ogni stanza è dotata del suo sensore e la pompa di calore si regola in base alle effettive richieste termiche degli ambienti, superando i limiti dei tradizionali termostati centralizzati. Questo approccio garantisce un'ottimizzazione energetica precisa e un comfort uniforme.

Il sistema di controllo è accessibile tramite un pannello touch gestibile da telefono, che permette di controllare fino a 6 pompe di calore in cascata in un contesto condominiale. Nei grandi capannoni industriali, lo stesso dispositivo consente di gestire fino a 15 unità Kita Air, semplificando la gestione operativa e riducendo i tempi di manutenzione. La complessità tecnologica viene quindi resa accessibile e intuitiva per gli utenti finali.

Il percorso professionale del Ceo e la missione aziendale

Il percorso formativo e professionale del Ceo di Templari ha fortemente influenzato la filosofia aziendale. Si è laureato in ingegneria a Padova e ha iniziato la carriera come responsabile di produzione in una S.p.A. di Resana, per poi diventare direttore di stabilimento in un'altra S.p.A. a Padova. Queste esperienze hanno insegnato come si fabbrica realmente un prodotto, distinguendo la teoria progettuale dalla pratica industriale.

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Prima di fondare Templari nel 2006, è stato socio in un'azienda specializzata nella produzione di misuratori di portata elettromagnetici per l'acqua. Quando i soci hanno deciso di vendere l'azienda, ne è nata una nuova con l'idea di tenere in casa tutto ciò che conta: ricerca, progettazione e produzione. Questa scelta strategica ha permesso di evitare la dipendenza da fornitori esterni per i componenti critici.

La missione dell'azienda è rendere il comfort più efficiente, affidabile e sostenibile, con macchine progettate e costruite in Italia per case, uffici e capannoni. I principi guida partono dai problemi concreti degli impianti e delle persone, non dai cataloghi tecnici. Una pompa di calore deve essere silenziosa, deve mantenere le prestazioni anche quando le temperature esterne sono molto basse e deve essere semplice da gestire per l'utente finale.

Le sfide attuali e le barriere all'ingresso nel mercato

Le principali sfide affrontate da Templari hanno riguardato il passaggio da distributore a costruttore, un processo che richiede anni di investimenti in ricerca prima di vedere risultati concreti. Un'altra difficoltà significativa è stata farsi credere dal mercato, dimostrando che un'azienda italiana potesse progettare elettronica e firmware in proprio, in un contesto dominato da marchi nordici. La terza sfida è stata portare la pompa di calore in settori inusuali, come i capannoni industriali, dove riscalda d'inverno e raffresca d'estate senza gas, senza caldaia e senza circuiti ad acqua.

Oggi, la sfida principale per il settore è il tempo. Le regole e gli incentivi in Italia vengono decisi anno per anno, solitamente a fine anno per l'anno successivo. Per chi produce macchine, questo significa lavorare con un orizzonte temporale di dodici mesi, mentre lo sviluppo di una nuova macchina richiede decisioni prese tre anni prima della vendita. Templari auspica un quadro normativo più stabile per investire con maggiore tranquillità.

Altre criticità includono la concorrenza asiatica, sempre più agguerrita, e la difficoltà nel reperire figure ingegneristiche qualificate. Il Ceo evidenzia che in Italia nascono sempre meno persone con le competenze tecniche necessarie, creando un collo di bottiglia per la crescita del settore. Nonostante queste sfide, la richiesta di efficienza energetica continua a spingere l'innovazione verso soluzioni sempre più avanzate e sostenibili.