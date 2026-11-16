Temporale e allerta gialla su Roma: le previsioni meteo del 16 novembre

Il Meteo e la Protezione Civile segnalano pioggia e rovesci su Roma il 16 novembre. Analisi dettagliata delle temperature, venti e fasi instabili attese nella giornata.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per il rischio pioggia sul territorio del Lazio, con validità ufficiale che scatta dalle prime ore del mattino di lunedì 16 novembre. Questa comunicazione copre un arco temporale di 12 ore successive, indicando che la cittadinanza deve mantenere un'attenzione elevata verso possibili accumuli idrici e fenomeni meteorologici intensi. La direttiva istituzionale mira a garantire la sicurezza degli spostamenti e a prevenire criticità idrogeologiche o stradali nelle aree più vulnerabili della regione.

L'intensità del temporale mattutino nella Capitale

Fin dalle prime ore del 16 novembre, la città di Roma è stata interessata da un violento temporale che ha registrato precipitazioni particolarmente intense durante la mattinata. I dati meteorologici confermano che le condizioni atmosferiche sono state caratterizzate da rovesci diffusi, che hanno colpito la zona metropolitana con forza. Gli esperti sottolineano che si tratta di un fenomeno improvviso, tipico delle transizioni stagionali, che ha richiesto un monitoraggio costante da parte degli enti preposti alla tutela dell'ordine pubblico e alla gestione delle emergenze.

Also read Meteo Italia: Piogge intense e temperature sopra la norma, nessun gelo immediato

Dati tecnici e analisi delle temperature massime

Gli aggiornamenti specifici forniti da Il Meteo delineano un quadro termico che vede le temperature massime raggiungere 19 gradi alle ore 14 del pomeriggio. La minima termica, invece, si attesterà intorno ai 14 gradi alle ore 23 della notte. L'analisi scientifica indica inoltre che la quota neve minima si posizionerà a 2170 metri alle ore 6 del mattino, mentre lo zero termico si collocherà a 2460 metri nello stesso intervallo orario. Questi parametri tecnici sono fondamentali per comprendere l'evoluzione dell'instabilità atmosferica in corso.

Ventilazione e dinamica delle correnti meridionali

I venti saranno presenti con caratteristiche variabili nel corso delle diverse fasce orarie del 16 novembre. Durante la mattinata, le correnti soffieranno da Sud-Sud-Ovest con una moderata intensità compresa tra 11 chilometri all'ora e 35 chilometri all'ora. Nel pomeriggio, la direzione cambierà verso Ovest-Sud-Ovest, mantenendo una forza moderata tra 14 e 32 chilometri all'ora. Alla sera, la ventilazione diminuirà diventando debole, con velocità tra 8 e 20 chilometri all'ora, riducendo leggermente la sensazione di umidità residua.

Advertisement

Evoluzione pomeridiana e tregua temporanea prevista

Dopo la fase più critica della mattina, si prevede un'evoluzione favorevole delle condizioni intorno a mezzogiorno, con una possibile tregua dalle precipitazioni più forti. Intorno alle 13 e alle 14, la temperatura potrebbe leggermente salire toccando i 20 gradi, segnando il valore massimo previsto per l'intera giornata. La probabilità di pioggia diminuirà sensibilmente nelle ore centrali, consentendo una parziale ripresa delle attività all'aperto, sebbene il cielo rimarrà coperto da nuvolosità sparsa che impedirà la piena esposione solare.

Situazione serale e previsioni per la settimana successiva

Nella prima parte della serata, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, attestandosi intorno ai 17 gradi alle 17 e ai 14 gradi alle 19. In questo frangente, è probabile una nuova fase di instabilità con possibili rovesci sulla Capitale, mentre nelle ultime ore della giornata la situazione si calmerà. L'attenzione rimane alta per il resto della settimana, poiché le previsioni indicano che l'instabilità atmosferica potrebbe persistere, offrendo nuove occasioni di pioggia e mantenendo temperature relativamente miti per la stagione.