Il sistema depressionario tra Mar Ligure e alto Tirreno porta 48 ore di instabilità, piogge abbondanti e neve sulle Alpi. Ecco i dettagli per mercoledì e giovedì.

Un minimo depressionario posizionato tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno sta causando 48 ore di spiccata instabilità meteo sul Nord Italia e sul versante tirrenico centro-meridionale, estendendosi fino alla Campania. Questa configurazione atmosferica è l'immediato trigger per piogge abbondanti diffusesi su gran parte del paese e per neve copiosa sulle Alpi, con accumuli rilevanti a quote relativamente basse per la fine del mese di novembre.

Mercoledì il minimo depressionario porterà piogge diffuse dal mattino al Nord e sulla Toscana, con fenomeni che si estenderanno a Umbria, Lazio e Campania. Gli accumuli previsti sono di 30-50 mm/24h, con picchi significativi di 70-90 mm/24h su Liguria di Levante, Alta Toscana, Prealpi, pedemontana del Friuli Venezia Giulia, e tra basso Lazio e Campania. Fenomeni più sparsi di 10-20 mm/24h interesseranno invece Sardegna e medio Adriatico, mentre settori ionici e Sicilia meridionale registreranno isolati piovaschi di 1-5 mm/24h.

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Neve Copiosa e Raffiche di Vento sulle Alpi

Le Alpi saranno la sede principale della neve abbondante, che cadrà oltre i 500-700 metri al mattino sul Piemonte, 800-1000 metri su Valle d'Aosta, Alpi lombarde e vallate interne dell'Alto Adige, e 1000-1200 metri su Prealpi venete e Alpi friulane. In 24 ore cadranno 25-45 cm di neve, con punte di 50-70 cm oltre i 1800-2000 metri. Sugli Appennini la neve resterà oltre i 1700-1900 metri con 5-10 cm. Rinforceranno fino a burrasca o burrasca forte i venti di Scirocco e Libeccio, in rotazione occidentale dal pomeriggio a ponente, con raffiche di 60-80 km/h e punte di 80-90 km/h su Sardegna, Appennino e versante tirrenico, e fino a 50-60 km/h sull'Adriatico.

Il mare presenterà condizioni di agitazione elevata, con mari occidentali e meridionali agitati tra 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, fino a molto agitati con 3,5-4,5 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas, su Mar Ligure, Mare di Sardegna e Tirreno centro-settentrionale. L'Adriatico risulterà molto mosso con onde tra 1,5-2,5 metri. Le temperature minime al Centro-Sud mostreranno un rialzo, con 1-5°C sulle pianure del Nord, 6-10°C nell'entroterra del Centro-Sud e 12-16°C sulle coste e sulle Isole Maggiori. Le massime saranno di 7-10°C sulle pianure del Nord, inferiori alle medie di 2-4°C al Nord-Ovest, 11-14°C nell'entroterra del Centro-Sud, 15-18°C sulle coste centrali e 17-22°C sui litorali del Sud e sulle Isole Maggiori.

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Continuazione Fenomeni e Miglioramento al Nord-Ovest

Giovedì completerà le 48 ore perturbate con un miglioramento pomeridiano al Nord-Ovest grazie ai venti di caduta sottovento alle Alpi. Tuttavia, su Triveneto ed Emilia-Romagna persisteranno piogge diffuse di 20-35 mm/24h. Rocehi intensi e temporali di 25-45 mm/24h colpiranno le regioni tirreniche centro-meridionali, le aree interne e adriatiche centrali, il Sud e la Sicilia tirrenica, con picchi di 50-70 mm/24h tra Lazio e Campania. Sulle Alpi centro-orientali e di confine sopravento proseguiranno nevicate fino al pomeriggio oltre i 700-1000 metri con altri 20-35 cm, portando il bilancio delle 48 ore a 50-80 cm e punte di 90-110 cm oltre i 1800-2000 metri. L'aria più fredda farà scendere la neve sull'Appennino settentrionale e centrale oltre i 1300-1500 metri con 10-20 cm.

I venti di burrasca in rotazione ciclonica soffieranno con raffiche di Maestrale e Ponente di 60-80 km/h su Sardegna, regioni tirreniche e Sud, e rinforzi di Bora e Grecale fino a 60-70 km/h sull'alto e medio Adriatico. I mari saranno agitati con onde tra 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, fino a molto agitati con 3,5-4,5 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas, su Mare e Canale di Sardegna e Tirreno meridionale, e localmente agitato l'Adriatico con 2-3 metri. Le temperature minime in calo da ponente saranno di 1-5°C sulle pianure del Nord, 4-8°C nell'entroterra del Centro-Sud e 10-15°C sulle coste e sulle Isole Maggiori. Le massime saranno di 9-12°C al Nord-Ovest, 8-10°C al Nord-Est, 9-12°C nell'entroterra del Centro-Sud, 13-16°C sui litorali centrali e 15-19°C sui litorali del Sud e sulle Isole Maggiori.

Venerdì e Fine Settimana: Fredda Bora e Cieli Sereni

Venerdì, con il vortice verso il basso Adriatico e i Balcani, tornerà il sole su gran parte del Nord tranne l'Emilia-Romagna. Lungo Emilia-Romagna, versante adriatico, aree interne centrali e al Sud persisteranno invece piogge e rovesci di 15-35 mm/24h. La neve sull'Appennino centrale sarà fino a 900-1100 metri, localmente a 700-900 metri tra Marche e Abruzzo, e oltre i 1300-1500 metri sull'Appennino meridionale con 10-25 cm. Burrasche di Bora e Grecale di 60-80 km/h su Adriatico, Sud e Appennino provocheranno mareggiate sui litorali esposti con mare agitato o molto agitato fino a 3-4 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas. Le minime saranno a -1/+3°C sulle pianure del Nord con locali gelate e 3-7°C nell'entroterra del Centro-Sud, mentre le massime scenderanno di 3-5°C sotto le medie attestandosi su 6-9°C lungo il medio-basso Adriatico e nelle aree interne appenniniche, con freddo accentuato dall'effetto wind-chill.