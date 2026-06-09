Temptation Island: Giovanni e Sabrina, la terza coppia, in crisi

La coppia formata da Giovanni e Sabrina, dopo sei anni di fidanzamento e convivenza, ha scritto al programma ammettendo di aver perso la fiducia nella compagna dopo una serie di segnali che lo hanno fatto dubitare del loro rapporto. Sabrina non nasconde la crisi che sta attraversando e ha avuto una '' che le ha fatto nascere dubbi sul futuro della relazione e sulla possibilità di avere accanto un uomo come Giovanni.

Temptation Island , Giovanni e Sabrina sono la terza coppia: 'Mi ha chiesto delle pause, non sa se mi ama. Penso mi abbia tradito', è ora di scoprire questa nuova coppia pronta ad iniziare il loro viaggio nei sentimenti.

La coppia formata da Giovanni e Sabrina, fidanzati da sei anni e conviventi, ha scritto al programma ammettendo di aver perso la fiducia nella compagna dopo una serie di segnali che lo hanno fatto dubitare del loro rapporto. Giovanni spiega di aver iniziato a sospettare un tradimento senza però aver mai ottenuto una conferma, mentre Sabrina non nasconde la crisi che sta attraversando: 'Non sono più sicura di essere innamorata di lui'.

La ragazza rivela che nell'ultimo anno ha avuto una '' che le ha fatto nascere dubbi sul futuro della relazione e sulla possibilità di avere accanto un uomo come Giovanni





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