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Temptation Island, la quinta coppia è Bernadette e Diamante: 'Dopo 16 anni se non mi sposa lo lascio'

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Temptation Island, la quinta coppia è Bernadette e Diamante: 'Dopo 16 anni se non mi sposa lo lascio'
Temptation IslandBernadetteDiamante
📆6/12/2026 6:57 PM
📰leggoit
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Bernadette e Diamante, insieme da sedici anni, partecipano a Temptation Island per risolvere il dilemma del matrimonio. Lei chiede il 'sì' e minaccia la rottura, lui cerca di capire i motivi della sua esitazione. Il programma sarà la cartina di tornasole per il loro rapporto.

La quinta coppia di Temptation Island è formata da Bernadette e Diamante , una storia d'amore iniziata tra i banchi di scuola e durata sedici anni.

La relazione ha superato tutte le fasi della crescita, ma si è fermata davanti al traguardo del matrimonio. Bernadette sogna l'abito bianco e la cerimonia, mentre Diamante continua a rimandare senza dare spiegazioni o promesse. Spinta dalla situazione di stallo, Bernadette ha chiesto la partecipazione al programma per forzare una decisione definitiva: se Diamante non farà la proposta entro la fine dell'esperienza, lei lo lascerà.

Diamante, dal canto suo, ammette una profonda confusione e partecipa per cercare di capire se il suo è solo timore del matrimonio o se, dopo tanti anni, l'amore si è trasformato in semplice abitudine. I ventidue giorni di separazione tra tentazioni e falò saranno una prova per scoprire la vera natura del loro legame

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Temptation Island Bernadette Diamante Matrimonio Coppia Reality Show

 

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