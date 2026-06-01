Temptation Island, pronto al via con Filippo Bisciglia e i suoi portafortuna

La nuova edizione di Temptation Island è pronta a partire con Filippo Bisciglia alla conduzione. Il programma, che vedrà protagoniste coppie di fidanzati, tentatori e tentatrici, prenderà il via tra circa un mese. Prima dell'inizio del programma, le pubblicità presenteranno al pubblico le coppie che hanno deciso di mettere in gioco le loro relazioni. Il presentatore, molto emozionato per la nuova avventura, ha mostrato sui social i suoi portafortuna, sperando di portare ascolti da record alla nuova edizione del programma.

Filippo Bisciglia si prepara a presentare al pubblico di Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island , portando con sé i suoi portafortuna. Il programma, che vedrà protagoniste coppie di fidanzati, tentatori e tentatrici, prenderà il via tra circa un mese, occupando il giovedì sera.

Prima dell'inizio del programma, le pubblicità presenteranno al pubblico le coppie che hanno deciso di mettere in gioco le loro relazioni. Il presentatore, molto emozionato per la nuova avventura, ha mostrato sui social i suoi portafortuna, sperando di portare ascolti da record alla nuova edizione del programma





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