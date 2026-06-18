Temptation Island raddoppia: otto puntate prima del debutto

Mediaset ha deciso di estendere la messa in onda del docureality Temptation Island da sei a otto puntate, premendo così il prodotto prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ancor prima del suo inizio. Le registrazioni della nuova edizione sono già terminate e i giochi tra i fidanzati si sono conclusi. La variazione strategica garantirà due settimane in più di intrighi amorosi e colpi di scena, rafforzando il ruolo del programma come protagonista dell'estate televisiva di Canale 5.

Il docureality Temptation Island , in arrivo su Canale 5 , ha deciso di raddoppiare la sua durata prima ancora del debutto. Secondo le rivelazioni del giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, le registrazioni della nuova edizione sono già terminate e i giochi tra i fidanzati all'interno dei villaggi sono stati tutti svolti.

Mediaset ha quindi premiato il format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi con una variazione strategica della programmazione: gli appuntamenti in prima serata non saranno più i sei inizialmente previsti, ma arriveranno a otto puntate. Questa Promozione in piena regola garantirà ai telespettatori due settimane aggiuntive di intrighi amorosi, gelosie, tentatori e colpi di scena, consolidando ulteriormente il ruolo del programma come re indiscusso dell'estate televisiva dell'ammiraglia Cologno Monzese.

La decisione è stata presa ancor prima dell'esordio e dei dati Auditel, a dimostrazione della forte fiducia riposta nel format. Le prime clip e teaser mostrati in televisione hanno già evidenziato dinamiche infuocate e rapporti complicati, alimentando l'attesa per il falò di confronto e per scoprire quale coppia uscirà indenne dall'esperienza. L'onda emotiva generata da questi estratti ha convinto i vertici a cavalcarla, estendendo lo show.

Questa mossa rappresenta una chiara升腾 (crescente) fiducia nel prodotto, che continua a essere un pilastro della programmazione estiva di Canale 5, capace di attirare un vasto pubblico e generare dibattito sui social media. La notizia dell'allungamento a otto puntate è quindi una conferma del successo e dell'importanza che Temptation Island mantiene nel panorama televisivo italiano, nonostante il capitolo delle registrazioni sia già archiviato





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