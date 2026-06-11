Temptation Island: Una coppia in bilico, una tempesta di tradimenti e una data da incamerare

Temptation Island, il programma di Canale 5 che ha fatto impazzire il pubblico per anni, torna con una nuova edizione. Una coppia in bilico, tentatori e tentatrici pronti a mettere alla prova l'amore e milioni di telespettatori con gli occhi incollati allo schermo. La data che adesso circola ora con più insistenza è quella di mercoledì 24 giugno, sempre in prima serata, sempre su Canale 5. Anche la registrazione è in corso in Calabria, già da giorni, dopo anni in Sardegna, dove il set è stato trasferito in Calabria, sponda ionica, al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, convinto che la loro storia stia attraversando una crisi profonda e che ci sia qualcosa che non torna.

Hai scelto di non autorizzare la profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica).

Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune terze parti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'.

In un villaggio di Temptation Island, una coppia in bilico si trova a dover affrontare le tempeste dei partecipanti che si risolvono, in un modo o nell'altro, sempre davanti ad un falò. La tensione tra i due è palese e sembra sul punto di chiedere un falò di confronto anticipato. La data che adesso circola ora con più insistenza è quella di mercoledì 24 giugno, sempre in prima serata, sempre su Canale 5.

Anche la registrazione è in corso in Calabria, già da giorni, dopo anni in Sardegna, dove il set è stato trasferito in Calabria, sponda ionica, al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, convinto che la loro storia stia attraversando una crisi profonda e che ci sia qualcosa che non torna. Sabrina e Giovanni, fidanzati da sei anni, sono anche conviventi. Giovanni ha il sospetto che Sabrina lo tradisca.

La ragazza ha contattato Francesca mostrandole gli screenshot di una conversazione con Danilo su un’app di incontri. Nella chat, stando a quanto raccontato dalla potenziale amante, lui avrebbe le chiesto il numero e proposto di vedersi. Per difendersi, lui ha chiamato in causa l'intelligenza artificiale dicendo che le conversazioni si possono generare. Francesca lo controlla ossessivamente





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Temptation Island Couple In Bilico Tempesta Di Tradimenti Data Da Incamerare Calabria Sardegna Set Beach & Nature Resort Guardavalle Marina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Temptation Island: Giovanni e Sabrina, la terza coppia, in crisiLa coppia formata da Giovanni e Sabrina, dopo sei anni di fidanzamento e convivenza, ha scritto al programma ammettendo di aver perso la fiducia nella compagna dopo una serie di segnali che lo hanno fatto dubitare del loro rapporto. Sabrina non nasconde la crisi che sta attraversando e ha avuto una '' che le ha fatto nascere dubbi sul futuro della relazione e sulla possibilità di avere accanto un uomo come Giovanni.

Read more »

Temptation Island: Sabrina e Giovanni sono la terza coppia ufficialeDopo Gabriele e Sara e di Francesca e Danilo, è stata presentata la terza coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island.

Read more »

Temptation Island, annunciate le prime Coppie ed è già polemica sul castSono state annunciate le prime tre coppie di Temptation Island ma il pubblico non è soddisfatto e scoppia la polemica.

Read more »

Temptation Island 2026, Sabrina e Giovanni sono la terza coppiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Temptation Island 2026, Sabrina e Giovanni sono la terza coppia ufficiale

Read more »