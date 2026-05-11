Ten years after, a half-recognition of the lgbtqia+ rights

The article discusses the progress made in lgbtqia+ rights in Italy, highlighting the role of the courts in expanding legal protections for same-sex families. It also mentions the limitations placed on lgbtqia+ rights by the current government and the need for further reforms to ensure equal rights for all families.

Fu un momento storico, ma oggi, dieci anni dopo, resta un riconoscimento a metà. Se è vero che le unioni civili hanno rappresentato una svolta giuridica e culturale, è altrettanto vero che gran parte dei diritti conquistati successivamente dalle famiglie omogenitoriali sono arrivati grazie alle sentenze dei tribunali .

La legge Cirinnà nacque infatti già mutilata rispetto alle richieste iniziali del movimento lgbtqia+, avendo subito lo stralcio della stepchild adoption, ovvero la possibilità per il partner di adottare il figlio biologico dell'altro, sacrificata per ottenere i voti necessari all'approvazione. Una rinuncia che ha lasciato migliaia di bambini, per anni, in una zona grigia dal punto di vista legale. Sono dovuti intervenire i tribunali, a riconoscere e tutelare, caso per caso, la genitorialità delle coppie omosessuali.

Le sentenze hanno progressivamente ampliato le tutele, fino al recente riconoscimento dell'iscrizione anagrafica alla nascita in Italia dei figli di due madri concepiti attraverso la procreazione medicalmente assistita all'estero. Escluse le famiglie composte da due papà, colpite invece dalla gestazione per altri, diventata nel nostro Paese 'reato universale'. Sugli avanzamenti, come il matrimonio egualitario o la legge contro l'omotransfobia, il Parlamento è rimasto fermo.

'Ricordiamo che proprio questo governo, con la circolare Piantedosi, ha tentato di limitare i già pochi e travagliati diritti in tema di riconoscimento dei figli e delle figlie delle coppie same sex', commenta Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay. 'E che questo Parlamento ha votato una legge che definisce la gestazione per altri e per altre come reato universale, aprendo una vera e propria caccia verso chi - omosessuale o eterosessuale - ha fatto ricorso a questa pratica all'estero.

Manca il matrimonio egualitario, mancano la stepchild adoption e il riconoscimento pieno della genitorialità, che liberi i bambini e le bambine dall'odiosa discriminazione dello Stato italiano; manca la procreazione medicalmente assistita e, più in generale, manca una riforma del diritto di famiglia capace di rappresentare la società reale. Questo anniversario racconta anche il ritardo del nostro Paese: mentre in Italia celebriamo i dieci anni delle unioni civili, nei Paesi Bassi si festeggiano già venticinque anni di matrimonio egualitario.

È una constatazione amara che mostra quanto l'Italia sia ancora indietro sul piano dei diritti e quanto non sia più possibile rimandare





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