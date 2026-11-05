Tenaris e Azimut guidano i guadagni Borsa Milano trimestri 2026

Tenaris e Azimut trainano i mercati con risultati sopra le attese. Analisi dettagliata dei bilanci Q3 2026 di Tenaris, Nexi, Azimut e Euronext sul listino milanese.

I mercati finanziari italiani registrano dinamiche contrastanti durante una giornata complessa per il listino milanese. In un contesto generale di pressione verso il basso, alcune azioni chiave dimostrano una resistenza notevole grazie a performance operative solide. Il principale produttore mondiale di tubi in acciaio, Tenaris, emerge come punto di forza, guadagnando il 3,6% e chiudendo a 25,8 euro. Questa crescita avviene nonostante il generale declino dell'indice, sostenuta da fondamentali aziendali eccellenti.

Performance operativa superiore alle attese

Le azioni di Tenaris salgono sul risultato dei conti del terzo trimestre, che hanno superato le stime degli analisti e offerto guidance positive per il quarto trimestre. L'utile del gruppo è cresciuto del 15% arrivando a 521 milioni di dollari, contro le stime di 407 milioni. I ricavi hanno fatto altrettanto, aumentando del 4% fino a 3,102 miliardi, superiori ai 2,972 miliardi previsti. Il margine Ebitda si è attestato al 24,4%, un risultato significativo contro il 21,9% atteso dal consensus, nonostante l'aumento dei costi delle materie prime e della logistica.

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Driver di crescita Nord America e Medio Oriente

La domanda crescente in Nord America e l'aumento delle spedizioni verso il Medio Oriente hanno trainato i risultati di Tenaris. Nei primi nove mesi dell'anno, l'utile ha fatto un balzo del 4%, raggiungendo 1,578 miliardi di dollari. Il titolo consolida i rialzi del 2026, con un guadagno totale del +54%, sostenuto anche dal trend rialzista del prezzo del petrolio. Questa solida struttura finanziaria preannuncia un ulteriore miglioramento nei prossimi mesi, confermando la resilienza del modello aziendale di Tenaris.

Settore bancario e gestione del risparmio

Il settore finanziario mostra segnali di recupero con Azimut, che guadagna l'1,4% chiudendo sopra i 36 euro. Il gruppo ha registrato ricavi totali di 1,2 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2026, sostenuti da un aumento del 17% delle commissioni ricorrenti. Paesi chiave come Italia, Stati Uniti, Singapore, Brasile e Turchia hanno contribuito in modo particolare a questa crescita. L'utile netto ricorrente è cresciuto del 4% fino a 382 milioni, dimostrando la capacità di generare valore stabile per gli azionisti.

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Digital payments e infrastrutture borsistiche

Altre realtà come Nexi e Euronext completano il quadro dei risultati. Nexi ha chiuso a 4,67 euro con un aumento dello 0,5%, mostrando una solida disciplina sui costi. Nel terzo trimestre, l'Ebitda è cresciuto dello 0,6% fino a 530 milioni di euro, sopra le stime. Euronext, holding che controlla Piazza Affari, ha chiuso il terzo trimestre con ricavi a 547,4 milioni, in crescita del 24,9%. L'utile netto rettificato è aumentato del 32% fino a 223,2 milioni, segnando la miglior performance trimestrale dalla quotazione.

Rimbalzo di Fineco e risultati telecom

Anche Fineco mostra segni positivi con un guadagno del 2,45%, favorito dall'accelerazione nella raccolta e nei nuovi clienti. I ricavi sono cresciuti del 12% fino a 1,08 miliardi di euro, con buone performance in tutte le aree operative. Credem, dal canto suo, registra un utile netto di 458,8 milioni nei primi nove mesi, in crescita del 12,5%. Infine, il gruppo Fastweb + Vodafone chiude con ricavi in flessione del 2,2%, ma un EbitdaaL in crescita del 10,1% grazie alle sinergie operative. Questi dati delineano un panorama economico complesso ma con punti di forza ben identificabili nel settore energetico e finanziario.