Tendenza A/I 2026-2027: Gonna in pelle e stivali alti per un look continuo

Scopri la tendenza Autunno-Inverno 2026-2027 che unisce gonna in pelle e stivali alti. Il segreto è la coordinazione dei materiali per slanciare la silhouette.

La moda per il periodo Autunno-Inverno 2026-2027 sta ridefinendo l'equilibrio tra eleganza e praticità, puntando su una combinazione specifica che domina le passerelle internazionali. L'accostamento tra gonna in pelle e stivali alti si conferma come la scelta stilistica più efficace per creare una silhouette slanciata e armoniosa. Questo binomio non è più solo una questione di lunghezza degli indumenti, ma diventa una dichiarazione di intenzione attraverso la selezione accurata dei tessuti e delle texture.

Il ruolo centrale della gonna in pelle nelle sfilate

Le protagoniste assolute delle sfilate del prossimo biennio sono i capi realizzati in pelle, con la gonna che emerge come un investimento obbligatorio per ogni guardaroba stagionale. Il marchio Ferragamo ha presentato interpretazioni caratterizzate da linee essenziali e pulite, dimostrando come la semplicità possa essere estremamente sofisticata. Parallelamente, altre case di moda hanno offerto versioni più sensuali, esplorando tagli e forme che valorizzano la figura femminile senza eccessi.

Also read Mercatini di Natale 2026-2027: date, orari e novità

La gonna in pelle non è un semplice accessorio, ma diventa il fondamento su cui costruire l'intero outfit. La sua capacità di strutturare l'abbigliamento inferiore permette di bilanciare volumi e proporzioni, creando un effetto visivo coerente. Investire in questo capo significa acquistare un elemento versatile che può adattarsi a diverse occasioni, dalla vita quotidiana agli eventi più formali.

L'interpretazione di Tom Ford sulla continuità materica

Un esempio emblematico di questa tendenza è fornito da Tom Ford, che propone un abbinamento specifico tra una gonna a matita in pelle con stampa cocco e stivali al ginocchio della stessa lavorazione. Questa scelta crea un effetto di continuità visiva che allunga la linea del corpo, rendendo l'insieme elegante ma tutt'altro che scontato. La coordinazione perfetta dei materiali è il segreto per ottenere un look impeccabile e moderno.

Advertisement

Non è necessario optare per due capi identici nella lavorazione per replicare questo successo stilistico. Una gonna midi in pelle liscia può essere abbinate efficacemente a stivali di finitura diversa, purché ci sia un dialogo cromatico o testurale tra i due elementi. La chiave risiede nel mantenere una coerenza estetica che guidi lo sguardo dall'alto verso il basso, senza interruzioni brusche.

Complementi e alternative per un outfit completo

Per completare l'outfit, la maglia in cashmere chiaro rappresenta l'opzione ideale per la parte superiore, offrendo morbidezza e calore contro la struttura della pelle. Chi preferisce gli stivali invernali bassi e comodi può scegliere modelli dal tacco largo e contenuto, mantenendo una linea essenziale che non appesantisca la silhouette. L'obiettivo è sempre quello di bilanciare comfort ed eleganza in modo armonioso.

Il cappotto lungo in lana chiude la composizione, da selezionare in una nuance neutra o in pendant con gli accessori scelti. Un'alternativa più dinamica è rappresentata dalla mantella, più corta e morbida, perfetta per mise formali ma chic. Questi ultimi tocchi finali trasformano un semplice abbinamento in un statement di stile consapevole e raffinato.