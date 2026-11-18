Scopri il fenomeno Squoob ai Governor Awards 2026: come bustier rigidi e corsetti strutturali creano volumi esagerati sul red carpet con abiti di Giles Deacon e McQueen.

La nuova frontiera della moda da red carpet prende il nome di squoob, una tendenza provocatoria che ridefinisce gli standard di seduzione sulla passerella. Celebri star come Zendaya e Lily James stanno guidando questo movimento, utilizzando bustier rigidamente costruiti per spingere il tessuto oltre i limiti naturali del corpo. Questa tecnica sartoriale mira a creare volumi esagerati e scollature estreme che sembrano quasi sfidare la gravità stessa. La provocazione non risiede nella nudità, ma nella precisione ingegneristica degli abiti che modellano il busto in modo innaturale e magnetico.

Costruzione Sartoriale e Effetto Squoob

Lo squoob non è semplicemente un taglio di stoffa, ma il risultato di una complessa ingegneria tessile che utilizza corpetti strutturali e coppe rigide. Queste componenti lavorano spingendo il tessuto verso l'alto, creando un effetto di traboccamento che esce dal bordo inferiore del vestito. L'obiettivo è quello di trasformare il décolleté da una semplice linea di scollo a una forma scultorea che attira immediatamente lo sguardo. La tendenza dimostra che l'eleganza estrema può essere raggiunta attraverso la costruzione dell'abito più che attraverso le misure naturali del corpo.

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Zendaya e l'Abito Vintage Giles Deacon

Al Governors Awards 2026, Zendaya ha incarnato perfettamente questa tendenza scegliendo un abito vintage firmato Giles Deacon, collezione Autunno Inverno 2007/2008. Il vestito, lungo e color bronzo antico, era ricoperto da frange scintillanti che accentuavano i movimenti dello star. Il cuore del look era un bustier senza spalline a compressione, progettato per modellare il petto in modo drammatico. Grazie a questa struttura, l'attrice è riuscita a trasformare la propria figura, creando un volume che ha superato la dimensione naturale, attirando l'attenzione su ogni dettaglio del décolleté.

Altre Icone dello Stile ai Governor Awards 2026

Oltre a Zendaya, il red carpet ha visto protagoniste anche altre icone che hanno abbracciato il ritorno del corsetto a vista. Charlize Theron e Penélope Cruz hanno scelto abiti che mettevano in risalto la figura a clessidra attraverso strutturi fascianti. Penélope Cruz, in particolare, ha optato per un abito argentato di Tamara Ralph Haute Couture, illuminato da una cascata di cristalli che esaltava ogni curva. La scollatura a cuore del suo vestito, unita al bustier modellante, ha creato un effetto visivo potente e sofisticato, confermando che questa tecnica è apprezzata da diverse generazioni di star.

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Kim Kardashian e la Storia dello Squoob

Prima che lo squoob diventasse un termine mainstream, figure come Kim Kardashian avevano già esplorato il potenziale di questo stile. Alla cerimonia dei Vanity Fair Oscar Party del marzo 2026, la influencer ha sfoggiato un abito nero McQueen aderentissimo, con una scollatura all'americana compressa in modo estremo. In precedenza, aveva indossato un abito grigio di Ashi Studio Couture con un corsetto elaborato pensato per esasperare ogni curva. Questi esempi mostrano come la compressione e la spinta verso l'alto siano tecniche utilizzate da anni per dominare l'attenzione sul red carpet.

L'Impatto sulla Moda e Futuri Sviluppi

La tendenza dello squoob sta cambiando il modo in cui le star scelgono gli abiti per gli eventi importanti. Non sono più necessarie forme generose per adottare questa estetica, poiché è la costruzione dell'abito a determinare il volume finale. Questa democratizzazione della tecnica permette a una vasta gamma di figure di partecipare alla tendenza, usando corsetti e bustier per creare illusioni ottiche perfette. Il successo di questi look ai Governor Awards 2026 suggerisce che le scollature strutturate e i dettagli provocatori saranno centrali nelle sfilate e negli eventi futuri, ridefinendo i canoni di bellezza contemporanea.