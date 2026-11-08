Tenerife Assicura Futuro Figlio De Miguel e Raccolta Fondi Record

Il CD Tenerife offre istruzione e sostegno alla figlia di Jorge De Miguel. Il crowdfunding supera 200mila euro grazie al mondo del calcio.

Il Club Deportivo Tenerife ha annunciato un impegno istituzionale senza precedenti per supportare la famiglia dell'attaccante Jorge De Miguel, scomparso tragicamente il 7 novembre. L'azione immediata della società spalmagüense mira a garantire stabilità economica e formazione al futuro della vittima, dimostrando una risposta concreta di fronte alla grave tragedia sportiva avvenuta durante la partita contro l' Andorra.

Supporto Istituzionale della Societá Spalmagüense

Rayco García, azionista di maggioranza e dirigente del Tenerife, ha pronunciato un discorso solenne durante la cerimonia commemorativa allo stadio Heliodoro Rodríguez López. Di fronte a rappresentanti del club, membri della dirigenza e parenti del calciatore deceduto, García ha espresso la promessa formale che nessun aspetto della vita della figlia sarà trascurato. L'annuncio è stato accolto con grande attenzione dalla stampa locale e internazionale.

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L'impegno specifico prevede che l'istituzione calcistica spalmagüense si assuma la piena responsabilità per l'istruzione e il sostentamento economico della bambina. Tale copertura finanziaria e assistenziale sarà attiva fino al raggiungimento della maggiore età da parte della minore. Questa misura strutturale mira a fornire alla famiglia un orizzonte di crescita sereno e protetto, svincolato dalle difficoltà finanziarie imposte dalla perdita improvvisa.

Campagna Crowdfunding Fran Sol Supera 200mila Euro

Parallelamente all'iniziativa ufficiale del club, è proseguita con ritmi accelerati la campagna di beneficenza lanciata attraverso la piattaforma GoFundMe. L'iniziativa è stata promossa da Fran Sol, attaccante e ex compagno di squadra di De Miguel durante la militanza al Lugo. La raccolta fondi ha subito un'impennata significativa grazie alla visibilità ottenuta sui social network e alla partecipazione attiva della community sportiva.

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Il fondo a beneficio della moglie, della figlia e dei genitori dell'attaccante defunto si sta avvicinando rapidamente alla soglia dei 200.000 euro. Questa cifra rappresenta una testimonianza tangibile della solidità delle reti di supporto all'interno del calcio professionistico. I fondi saranno destinati a coprire le spese immediate e a garantire una rete di sicurezza a lungo termine per i familiari rimasti nel dolore.

Supporto di Calciatori di Alto Calibro

La campagna di Fran Sol ha ricevuto adesioni immediate da numerose star del calcio internazionale e spagnolo. Tra i sostenitori figurano nomi di grande spicco come Álvaro Morata, Pedro Porro e Borja Iglesias. La partecipazione di questi colleghi di alto livello ha amplificato la portata della raccolta, trasformandola in un fenomeno globale che trascende i confini dello sport locale.

Oltre ai professionisti attivi, migliaia di tifosi hanno contribuito economicamente all'iniziativa. Questa mobilitazione diffusa ha permesso di accumulare risorse in tempi brevi, dimostrando la forte empatia pubblica verso la vicenda. La convergenza tra l'aiuto strutturale del club e il crowdfunding privato crea un quadro di assistenza completo per la famiglia De Miguel.

Memoria del Giorno 7 Novembre e Futuro

La commemorazione tenutasi nello stadio Heliodoro Rodríguez López ha segnato l'ultimo saluto ufficiale al calciatore di 30 anni. La perdita è avvenuta a seguito di un drammatico scontro di gioco con il portiere dell'Andorra, un evento che ha scosso l'intero mondo del calcio. La presenza di Rayco García e dei dirigenti ha sottolineato la vicinanza istituzionale in un momento di profonda luttuosità.

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La somma di interventi tra garanzia di futuro per la figlia e supporto finanziario immediato costituisce una risposta storica alla tragedia. L'impegno del Tenerife e la generosità della comunità calcistica garantiscono che la famiglia non sia lasciata sola. Le procedure per l'erogazione dei fondi e l'avvio dei percorsi educativi sono attualmente in fase di attivazione.