Tennis ATP Finals: Shelton batte Fils e conquista il primo set

Ben Shelton sconfigge Arthur Fils nelle ATP Finals dopo aver vinto il primo set 6-2. Dettagli della partita e statistiche.

Ben Shelton ha dominato il primo set di 6-2 contro Arthur Fils nelle ATP Finals, stabilendo un vantaggio iniziale che ha messo a dura prova le aspettative del tennista francese.

Il contesto storico delle ATP Finals

Arthur Fils approda a questo impegno con un obiettivo preciso e ambizioso: diventa il primo francese a vincere una partita alle ATP Finals dal 2011. Quel traguardo storico era stato raggiunto da Jo-Wilfried Tsonga, il quale superò Tomas Berdych per raggiungere la finale dell'edizione di quell'anno. La pressione di ereditare questa tradizione pesa sulla partita.

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Il dominio al servizio di Ben Shelton

Ben Shelton si è immediatamente imposto attraverso una prestazione serviziosa impeccabile, che ha permesso di controllare i primi scambi con una precisione letale. Nella sequenza del 6-2, ha chiuso il set con un altro ace, dopo aver annullato il primo punto set sull'azione serve and volley dell'avversario.

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La resistenza di Arthur Fils nel secondo set

Dopo il crollo iniziale, Arthur Fils ha rialzato la testa e si è aggiudicato il secondo set, dimostrando una resilienza tattica fondamentale. Ha conquistato un break cruciale sul 3-4, chiamando il pubblico con il gesto dell'orecchio, e ha poi chiuso il parziale grazie a un servizio consistente.

Strategia e impatto di Arthur Fils

La capacità di Fils di adattarsi alle difficoltà è emersa chiaramente anche durante il recupero del terzo set. Dopo aver subito una battuta forte da Shelton, ha reagito con quattro punti consecutivi, conquistando il suo primo game del terzo set e dimostrando che la partita è ancora aperta.