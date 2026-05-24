Tennis & Friends, a manifestazione di prevenzione per la salute contro i tumori

La principale manifestazione realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel per la prevenzione e i corretti stili di vita, Tennis & Friends, ha offerto in quindici anni di attività circa 390 giornate dedicate alle scuole. Durante la tre giorni, il progetto ha permesso ai bambini e ai ragazzi ricoverati di scendere in campo insieme ai campioni del tennis, coinvolgendo alcuni tra i bambini ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli e dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

La principale manifestazione realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel per la prevenzione e i corretti stili di vita , Tennis & Friends , ha offerto in quindici anni di attività circa 390 giornate dedicate alle scuole, mentre la cerimonia di inaugurazione del Villaggio Salute & Sport , con taglio del nastro, ha dato il via alla manifestazione alla presenza delle autorità locali e nazionali.

Durante la tre giorni, il progetto ha permesso ai bambini e ai ragazzi ricoverati di scendere in campo insieme ai campioni del tennis, coinvolgendo alcuni tra i bambini e i ragazzi ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli e dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma in attività ludico-formative. Il Villaggio Salute&Sport può offrire alcuni tra le più importanti prestazioni e servizi tra cui auscultazione endocrinologica, cardiologia e nefrologia, dermatologia, diagnostica di laboratorio, educazione alimentare e oculistica.

Per la sanità militare saranno presenti i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. Durante la tappa romana l’8 e l’9 maggio, il siglato un protocollo d’intesa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce per ridurre gli oltre 70 mila decessi per tumore considerati evitabili ogni anno in Italia e sviluppare iniziative biennali di sensibilizzazione e progetti di ricerca





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