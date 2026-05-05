Tennis, i giocatori minacciano il boicottaggio dei tornei del Grande Slam

I tennisti di punta, tra cui Sabalenka, Sinner, Djokovic e Swiatek, valutano un boicottaggio dei tornei Major per chiedere una maggiore percentuale dei premi e migliori tutele sanitarie e pensionistiche.

La tensione nel mondo del tennis professionistico è in aumento, con i giocatori che minacciano azioni più drastiche per ottenere condizioni più favorevoli. Aryna Sabalenka , numero uno al mondo, ha espresso apertamente la possibilità di un boicottaggio dei tornei del Grande Slam se le loro richieste non verranno soddisfatte.

La questione principale riguarda la ripartizione dei premi in denaro, con gli atleti che chiedono una percentuale significativamente più alta rispetto ai ricavi generati dai tornei Major. Oltre ai premi, i giocatori sollecitano maggiori tutele in termini di assistenza sanitaria e previdenza sociale.

Il conflitto è in corso da circa un anno, ma ha subito una nuova escalation con l'annuncio del montepremi per il Roland Garros 2026, che, pur aumentando del 9,5% rispetto al 2025 per un totale di 61,7 milioni di euro, è considerato insufficiente dai top player. Un gruppo di circa venti giocatori di punta, tra cui Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, ha già espresso il proprio disappunto, sottolineando che il prize money previsto per Parigi rappresenta solo il 15% dei ricavi stimati del torneo, che superano i 400 milioni di euro.

Questa percentuale è ben al di sotto del 22% richiesto dai giocatori per allineare i tornei del Grande Slam agli standard dei circuiti ATP e WTA. Sabalenka ha sottolineato l'importanza dei giocatori per il successo dei tornei, affermando che senza di loro non ci sarebbero competizioni né intrattenimento, e che quindi meritano una quota maggiore dei guadagni.

Ha espresso la speranza che le trattative in corso portino a una soluzione soddisfacente per tutti, ma ha ribadito che il boicottaggio rimane un'opzione concreta se non si raggiungerà un accordo. Iga Swiatek, pur riconoscendo la ragionevolezza delle richieste dei giocatori, si è mostrata più cauta riguardo al boicottaggio, considerandolo una misura estrema. Ha invece sottolineato l'importanza di un dialogo costruttivo con gli organi di governo del tennis per trovare una soluzione negoziata.

Swiatek spera che si possa avere l'opportunità di incontrarsi prima del Roland Garros per discutere la questione e cercare un compromesso. La situazione è delicata e potrebbe avere conseguenze significative per il futuro del tennis professionistico, con la possibilità di un confronto diretto tra giocatori e organizzatori dei tornei.

La richiesta di una maggiore equità nella ripartizione dei ricavi e di migliori tutele per gli atleti è al centro del dibattito, e la risoluzione del conflitto dipenderà dalla volontà di entrambe le parti di trovare un terreno comune. L'eventuale boicottaggio dei tornei del Grande Slam rappresenterebbe un gesto senza precedenti nella storia del tennis e potrebbe avere un impatto devastante sull'immagine e sulla popolarità dello sport.

I giocatori sono consapevoli della gravità della situazione e sperano di evitare un tale scenario, ma sono determinati a lottare per i propri diritti e a ottenere un trattamento più equo. La pressione sugli organizzatori dei tornei è in aumento, e si attendono sviluppi significativi nelle prossime settimane. La comunità tennistica mondiale è in attesa di vedere come si evolverà questa controversia e quali saranno le conseguenze per il futuro dello sport.

La trasparenza nella gestione dei ricavi e la partecipazione dei giocatori alle decisioni che riguardano il loro futuro sono elementi chiave per risolvere il conflitto e garantire un ambiente più equo e sostenibile per tutti. La solidarietà tra i giocatori e la loro determinazione a far sentire la propria voce sono fattori importanti che potrebbero portare a un cambiamento positivo nel mondo del tennis.

La vicenda dimostra la crescente consapevolezza dei diritti degli atleti e la loro volontà di assumere un ruolo più attivo nella gestione dello sport professionistico. La speranza è che questa situazione possa portare a una riforma del sistema tennistico e a una maggiore equità nella ripartizione dei ricavi e delle responsabilità





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