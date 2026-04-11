Tennis: Prestazione Solida e Campagna di Sicurezza sul Lavoro

Un tennista offre una prestazione impeccabile, mentre Ats Milano lancia 'Note di prevenzione', una campagna innovativa per la sicurezza sul lavoro basata sul concetto di 'orchestra della sicurezza'. Il progetto Psal mira a rendere la cultura della sicurezza più accessibile e condivisa, attraverso canali tradizionali e digitali.

Il tennista altoatesino ha dimostrato grande solidità e concentrazione, concedendo una sola palla break durante i suoi turni di servizio e mostrando una notevole incisività in risposta. Ha giocato in modo vario, sperimentando diverse soluzioni di gioco, servendo oltre il 70% di prime palle e vincendo più del 60% dei punti con le stesse. Ha saputo gestire i momenti cruciali, come il break decisivo nel secondo set.

Il suo avversario, che ha avuto due opportunità di break consecutive senza successo, ha subito un break brillante. Nel settimo game del set, il tennista azzurro si è procurato la palla break anche nel. La vittoria, ottenuta in poco più di un'ora e mezza, sembra facile, ma non lo era a causa della forza dell'avversario e dei dubbi legati alle condizioni del terreno di gioco. L'altoatesino ha dimostrato una prestazione eccellente, confermando il suo talento e la sua capacità di gestire la pressione nei momenti chiave del match.\Nel frattempo, l'Ats Città Metropolitana di Milano lancia una campagna innovativa per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro, intitolata 'Note di prevenzione'. Il progetto si basa sul concetto di 'orchestra della sicurezza', dove ogni strumento rappresenta un elemento di prevenzione e l'uso di buone pratiche. L'obiettivo è creare una sinfonia di attenzione e professionalità, trasformando ogni individuo in un musicista che suona la propria parte per un risultato collettivo. Silvano Casazza, direttore generale di Ats Milano, sottolinea l'importanza della prevenzione come strumento fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La campagna include un video spot con l'attore Lillo Petrolo come direttore d'orchestra, videoclip trasmessi su canali locali e social, e una pagina web dedicata con materiale informativo e un agente conversazionale multilingua per rispondere alle domande sull'igiene e la sicurezza sul lavoro. Verranno distribuiti anche materiali grafici in tutti i comuni di Ats Milano per diffondere il messaggio.\Il progetto Psal - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, nasce dall'esigenza di rendere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro più accessibile e condivisa. Il concept del 'lavoro d'orchestra' sottolinea che la sicurezza non è il risultato di un singolo gesto, ma l'armonia tra competenze e responsabilità. La campagna si sviluppa attraverso canali tradizionali e digitali, con installazioni immersive e performance musicali che coinvolgono il pubblico. La piattaforma digitale offre informazioni chiare e facilmente fruibili, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, per accompagnare le persone nella comprensione del tema. Il progetto mira a stimolare una nuova consapevolezza sulla sicurezza, mettendola in scena e rendendola condivisa, unendo linguaggi, strumenti e contesti diversi per creare un racconto coerente





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