Tennista sanzionato con 65mila dollari per linguaggio inappropriato

Il tennista Adolfo Daniel Vallejo è stato sanzionato con una multa di 65mila dollari per aver usato un linguaggio inappropriato durante la partita di Roland Garros.

Il tennista Adolfo Daniel Vallejo è stato sanzionato con una multa di 65mila dollari per aver usato un linguaggio inappropriato durante la partita di Roland Garros .

La direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, ha annunciato la sanzione dopo che Vallejo era uscito sconfitto al secondo turno contro il francese Moise Kouame. Vallejo aveva fatto marcia indietro e si era scusato pubblicamente, ma le scuse non gli hanno evitato la multa. L'organizzazione aveva anticipato di sanzionare il giocatore in modo significativo, e la promessa è stata mantenuta.

La direttrice del torneo ha dichiarato che il linguaggio usato da Vallejo non ha posto nel torneo e che è qualcosa di inaccettabile per la Federazione e per il torneo stesso. Vallejo è stato classificato al numero 71 del mondo e ha 22 anni





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