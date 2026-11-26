Aurora Ramazzotti like un video accusatorio contro Simona Ventura su Ballando con le Stelle, acuendo le tensioni con Barbara D'Urso. Analisi della contesa mediatica.

È iniziata una fase di gelo polare nella scuderia di Raiuno dedicata a Ballando con le Stelle. La conduttrice Simona Ventura e la giurata Barbara D'Urso sono al centro di una guerra fredda che sta trasformando il programma televisivo in un palcoscenico per regolamenti di conti personali.

A catalizzare queste tensioni interne è stato un videomessaggio pubblicato dalla stessa Ventura. La conduttrice ha girato il contenuto davanti a un proprio ritratto pop in stile Andy Warhol, accusando esplicitamente la collega di averla evitata come se fosse un'appestata.

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La regina del cuore ha ricordato come lei e il marito abbiano consigliato a Barbara D'Urso di approdare sulla pista da ballo quando veniva evitata dai circuiti televisivi. L'ex signora de L'Isola dei Famosi ha ironizzato sulle lamentele relative alle domande sul suo passato, chiarendo le proprie posizioni.

Il punto di svolta mediatico è arrivato grazie ad Aurora Ramazzotti, concorrente in gara insieme a Nikita Perotti. La figlia d'arte ha messo like al video d'accusa di Simona Ventura. Con quel pollice alzato, sembra aver avallato la teoria secondo cui l'ex volto di Mediaset faccia terra bruciata intorno a sé.

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Tuttavia, la mossa di Aurora Ramazzotti è stata definita un piccolo capolavoro di diplomazia cerchiobottista. La stessa concorrente era stata avvistata a più di una cena post-puntata in compagnia della zarina partenopea e di buona parte del cast, smentendo di fatto la narrazione del conflitto aperto.

Interviene in difesa della giurata asociale Alberto Matano, volto del daytime in modalità pompiere. Pur invocando inizialmente la facoltà di non rispondere, ha smontato la tesi con una battuta, cercando di gettare acqua sul fuoco e calmare gli animi.

Anche Rossella Erra si è schierata sulla stessa lunghezza d'onda. La voce del popolo ha preso la parola nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona. Ha puntato il dito contro le contraddizioni dello stilista venezuelano, ribadendo le vicende collettive del sabato notte.

Resta ora un solo grande interrogativo per il pubblico: vincerà il ballo o l'ennesimo episodio di questa faida? Il pubblico di Ballando con le Stelle dovrà attendere le prossime puntate per vedere se la collaborazione artistica prevalrà sulle discordie personali tra le star dello spettacolo italiano.