Tensione a Hormuz: USA e Iran a muso duro, Israele in attesa

Lo Stretto di Hormuz è teatro di una crescente escalation tra Stati Uniti e Iran, con implicazioni per l'economia globale e un Israele pronto a intervenire. Nonostante una tregua teorica, la situazione rimane critica.

La situazione nel Golfo Persico rimane estremamente tesa, nonostante una tregua teorica che fatica a tradursi in una de-escalation concreta. Lo Stretto di Hormuz è diventato il fulcro di una crescente prova di forza tra gli Stati Uniti e l' Iran , con implicazioni potenzialmente devastanti per l'economia globale.

Il presidente Donald Trump ha ordinato alle forze armate americane di 'distruggere le posamine' nemiche che ostacolano il traffico marittimo, mentre il blocco navale imposto ai porti iraniani continua a operare, costringendo numerose imbarcazioni a invertire la rotta. Teheran, dal canto suo, rivendica successi, affermando di aver iniziato a incassare i primi introiti derivanti dai pedaggi imposti alle navi civili provenienti da Paesi considerati ostili.

Israele osserva attentamente lo stallo diplomatico, annunciando di attendere il via libera da parte degli Stati Uniti per riprendere le ostilità e, secondo dichiarazioni esplicite, riportare la repubblica islamica a uno stato di arretratezza. Nonostante la proroga unilaterale del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, entrata in vigore l'8 aprile, il clima rimane carico di tensione e le azioni dei due contendenti sono tutt'altro che concilianti.

Trump ha emanato ordini per 'abbattere' qualsiasi imbarcazione, indipendentemente dalle dimensioni, che venga individuata a posare mine nello Stretto di Hormuz, sottolineando la necessità di una risposta ferma e senza esitazioni. Parallelamente, il Pentagono ha annunciato di aver abbordato e ispezionato una nave sotto sanzioni che trasportava petrolio iraniano nell'Oceano Indiano, la seconda operazione di questo tipo nella zona in pochi giorni, rafforzando il blocco americano e la sua determinazione a smantellare le reti illecite e intercettare il supporto materiale all'Iran.

Trump ha ribadito che Hormuz rimarrà 'sigillato' fino al raggiungimento di un accordo. Ad oggi, 31 navi sono state costrette a modificare la loro rotta. La risposta iraniana non si è fatta attendere. Dopo aver sequestrato due mercantili battenti bandiera liberiana e panamense, Teheran ha ribadito che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando Washington non porrà fine al blocco navale.

Il vicepresidente del Parlamento iraniano ha annunciato che i primi introiti derivanti dai pedaggi sono stati depositati nella Banca Centrale. Nonostante queste azioni, alcune navi sono riuscite ad attraversare lo Stretto, tra cui una portarinfuse gestita dalla compagnia tedesca Hapag-Lloyd. Sul fronte diplomatico, il secondo round di negoziati tra americani e iraniani, previsto a Islamabad, non ha ancora prodotto segnali di svolta, con Teheran che si rifiuta di inviare una delegazione temendo una possibile offensiva da parte degli Stati Uniti.

La leadership iraniana ha respinto le affermazioni di Trump sulla presenza di divisioni interne, ribadendo l'unità del Paese sotto la Guida Suprema e minacciando ritorsioni contro qualsiasi aggressore. La situazione è ulteriormente complicata dalla scadenza imminente del termine di 60 giorni a disposizione di Trump per agire senza il consenso del Congresso, dopo il quale la sua strategia militare potrebbe essere ostacolata da veti interni.

Israele, nel frattempo, si prepara ad accelerare l'offensiva, con l'obiettivo di 'completare l'eliminazione della dinastia Khamenei', e nella tarda serata sono state segnalate esplosioni e l'attivazione dell'antiaerea a Teheran





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