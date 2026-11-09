Tensione a Roma: Appello Chat Scuola Verga e Minacce a Docente Centocelle

A Roma, nel quartiere Centocelle, una chat segreta diffusa tra alunni della scuola Verga ha sollevato allarme per minacce verso una professoressa, ricollegandosi al triste episodio della docente accoltellata.

La tensione si è riaccesa nel quartiere Centocelle di Roma, a due mesi dall'episodio che aveva profondamente scosso la città con l'aggressione alla professoressa Ferri. Una nuova fonte di preoccupazione emerge da una chat privata diffusa tra gli studenti, che ha attirato l'attenzione di un padre preoccupato. Questa scoperta ha riaperto il discorso sulla sicurezza negli spazi digitali frequentati dai ragazzi della scuola Verga, dove erano presenti messaggi altamente inappropriati e minacciosi.

Origine della Scoperta e Contenuto della Chat

Il caso è stato portato alla luce dal padre di un alunno di prima media della scuola Verga. L'uomo ha scoperto che suo figlio e altri compagni di classe erano stati aggiunti a un gruppo di chat senza essere stati preventivamente avvisati né autorizzati. Ha immediatamente lanciato l'allarme nei comitati di quartiere e sui social media, segnalando la gravità della situazione ai responsabili locali. La dirigente scolastica Vanda Giacomini è stata informata dai genitori, anche se la chat risulta privata e non riconducibile direttamente all'istituto.

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Il Messaggio Controverso e la Reazione Immediata

All'interno del gruppo, battezzato "Assenza di massa", erano stati pubblicati messaggi che hanno suscitato immediato sdegno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il testo incriminato recitava: "Chi spara alla professoressa Fa*** riceve un mazzo di carte Pokémon in regalo". Questo riferimento esplicito all'episodio di due mesi fa, unito alla proposta di un premio simbolico, ha aggravato la percezione di pericolo. La situazione è stata gestita con celerità dal vertice della scuola per prevenire ulteriori disseminazioni del contenuto.

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Indagini Interni e Ammissione di Colpa

La dirigente Vanda Giacomini ha convocato gli studenti coinvolti nell'incidente, tra cui l'autore delle frasi più pesanti. Durante l'interrogatorio, il ragazzo ha ammesso la gravità del gesto e ha riconosciuto l'errore commesso. La scuola ha ritenuto che l'episodio rientrasse in una dinamica disciplinare interna, decidendo di non presentare denunce alle forze dell'ordine per il momento. L'istituto ha chiuso il gruppo chat e ha monitorato la situazione per evitare recidive.

Appello alla Vigilanza Digitale delle Famiglie

Oltre alle azioni interne, la scuola ha rivolto un forte invito alle altre famiglie a mantenere una vigilanza costante sulle conversazioni digitali dei figli. Il genitore scopritore ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare i rischi legati ai gruppi non autorizzati. La comunità scolastica cerca di ricostruire un clima di serenità, ma la rievocazione del passato traumatico resta un nodo cruciale. La richiesta è chiara: monitorare l'attività online degli adolescenti per intercettare precocemente segnali di allarme o incitamenti alla violenza.