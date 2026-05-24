Tensione al Derby Torino-Juventus: Il rischio della sconfitta a tavolino per la mancata contemporaneità

Il derby tra Torino e Juventus è finito nel caos a causa delle proteste degli ultras bianconeri, che hanno preteso l'inizio ritardato della gara per garantire la contemporaneità con altre partite. Si apre il dibattito sulle possibili sanzioni sportive, inclusa la sconfitta a tavolino.

Il derby della città di Torino tra Torino e Juventus si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia, non solo fuori dalle mura dello stadio ma anche all'interno del perimetro di gioco.

La partita, che avrebbe dovuto seguire un orario preciso, è stata oggetto di un blocco deliberato a causa della pressione esercitata dai tifosi bianconeri. Gli ultrà della Juventus, dopo aver vissuto momenti di forte tensione e scontri con le forze dell'ordine all'esterno dell'Olimpico Grande Torino, hanno imposto un vero e proprio diktat, rifiutando di permettere il regolare avvio della gara.

La situazione all'interno degli spalti è stata descritta come estremamente calda e pericolosa, con i sostenitori che, risalendo sulle balaustre, hanno minacciato ripetutamente l'invasione di campo. I cori ritmici che chiedevano la sospensione dell'incontro hanno creato un clima di incertezza totale, costringendo le autorità e i dirigenti a rinegoziare l'orario di inizio, fissato infine per le 21.45.

Questo ritardo non è stato un semplice imprevisto tecnico, ma il risultato di una volontà precisa di manipolare i tempi della gara per motivi strategici legati alla classifica. Il punto centrale della controversia risiede nel concetto di contemporaneità, un elemento fondamentale per garantire l'equità sportiva durante le fasi cruciali del campionato.

Secondo l'ultima circolare pubblicata dalla Lega Serie A in vista della 37esima giornata, è stato stabilito in modo perentorio che le partite delle squadre che competono per lo stesso obiettivo debbano svolgersi simultaneamente. Questa norma mira a evitare che una squadra possa trarre vantaggio conoscendo in anticipo il risultato dell'avversaria diretta. Il regolamento, richiamando l'articolo 54, comma 2 delle NOIF, prevede una tolleranza estremamente ridotta, pari a soli cinque minuti, per l'attesa delle squadre in campo.

Nel caso del derby torinese, l'inizio alle 21.45 ha chiaramente superato ogni limite di tolleranza previsto dalla normativa vigente. Il fatto che il ritardo sia stato causato da una pressione esterna, ovvero quella degli ultras, non esime necessariamente i club dalle proprie responsabilità organizzative e sportive, ponendo la Lega in una posizione difficile per quanto riguarda l'applicazione dei regolamenti. Le conseguenze di tale inadempienza potrebbero essere severissime, aprendo la strada a ipotesi che vanno ben oltre una semplice multa amministrativa.

Tra le opzioni che i giudici sportivi e i dirigenti della Lega stanno valutando, non è da escludere la possibilità di una sconfitta a tavolino per la squadra che è stata ritenuta responsabile del rifiuto di entrare in campo. Se venisse accertato che la Juventus o i suoi rappresentanti hanno assecondato o non hanno contrastato l'azione dei tifosi per ottenere un vantaggio competitivo attraverso il ritardo, la sanzione potrebbe essere drastica.

Tuttavia, esiste un contrappeso legale e gestionale: la questione dell'ordine pubblico. È molto probabile che, data la gravità degli scontri avvenuti fuori dallo stadio e il rischio concreto di un'invasione di campo che avrebbe potuto mettere in pericolo l'incolumità di calciatori e arbitri, si decida di soprassedere sulla rigidità della circolare. In questo scenario, il risultato ottenuto sul terreno di gioco verrebbe omologato, riconoscendo che il ritardo è stato un male minore rispetto al rischio di un disastro di sicurezza.

Questo episodio solleva interrogativi profondi sulla gestione della sicurezza negli stadi italiani e sul potere che i gruppi organizzati di tifosi continuano a esercitare sulle dinamiche sportive. Quando il corso di una partita di Serie A viene influenzato non dalle scelte tattiche degli allenatori o dalla performance degli atleti, ma dalle minacce di un gruppo di ultrà, l'intera integrità della competizione viene messa in discussione.

Il fatto che si debba discutere se una partita debba essere annullata o se un risultato debba essere convalidato nonostante la violazione di norme sulla contemporaneità dimostra quanto il confine tra sport e ordine pubblico sia diventato labile. La Lega Calcio si trova ora a dover bilanciare la necessità di applicare il regolamento in modo rigoroso per evitare precedenti pericolosi con la pragmatica necessità di evitare ulteriori escalation di violenza.

Il verdetto finale non riguarderà solo i punti in classifica, ma invierà un segnale forte a tutte le piazze del calcio italiano su quanto sia tollerabile l'interferenza dei tifosi nell'organizzazione dei match





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