Tensione alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: spari e evacuazione di Trump e ministri

Durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, un episodio di violenza ha scatenato il panico tra i presenti. Il presidente Trump e i ministri sono stati evacuati mentre gli agenti dei servizi segreti hanno preso il controllo della situazione. La tensione è rimasta alta fino all’annuncio della ripresa del programma.

Nella grande sala sotterranea dell’Hilton Washington, la cena dei corrispondenti della Casa Bianca era appena iniziata quando improvvisamente si sono sentiti 4 o 5 colpi di arma da fuoco subito fuori dal salone.

La reazione è stata immediata: tutti i presenti, compresi giornalisti, politici e ospiti, si sono abbassati sotto i tavoli in un gesto istintivo, segno di una stagione segnata da episodi di violenza che hanno lasciato il segno. Il presidente Donald Trump e la first lady Melania, seduti sul palco, sono stati immediatamente evacuati per motivi di sicurezza.

Gli agenti dei servizi segreti, con i fucili spianati, hanno preso il controllo della situazione, mentre i piatti con le mozzarelle e la lattuga rimasero abbandonati sui tavoli. Anche i ministri presenti, tra cui il segretario del tesoro Scott Bessent e il nuovo ministro della Giustizia Todd Blanche, visibilmente scossi, sono stati fatti uscire uno dopo l’altro, seguiti dal capo del Pentagono Hegseth.

Tra gli evacuati c’era anche Erika Kirk, che aveva perso il marito in un attentato lo scorso ottobre. Dopo alcuni minuti di tensione, la presidente dell’associazione dei giornalisti della Casa Bianca è apparsa sul palco per annunciare che il programma sarebbe ripreso. Nonostante l’episodio, alcuni giornalisti hanno cercato di sdrammatizzare la situazione, con commenti ironici come «E tu pensavi che sarebbe stato noioso». Intanto, centinaia di giornalisti rimasti bloccati nella sala cercavano di raccogliere informazioni per capire i dettagli dell’accaduto.

La notizia è in costante aggiornamento, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casa Bianca Donald Trump Violenza Evacuazione Servizi Segreti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Un complesso militare sotto la Casa Bianca”: ecco qual è il progetto segreto di TrumpNei sotterranei della futura sala da ballo della residenza presidenziale sarebbero in corso i lavori per la costruzione di un bunker militare

Read more »

Trump oscura le tenniste nella foto alla Casa Bianca: è polemicaDopo il caso delle campionesse di hockey a Milano-Cortina, il tycoon fa un'altra gaffe. Questa volta con l'Università della Georgia, team vincitore del campionato NCAA I Division

Read more »

Medio Oriente, la Casa Bianca: 'Gli inviati di Trump partono per il Pakistan domani'Vance in stand-by per Islamabad. 'Aspetterà di vedere se ci sono progressi'. Nyt: 'La guerra in Iran ha prosciugato le scorte Usa di missili' (ANSA)

Read more »

Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, annuncia il congedo di maternitàLa portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che prenderà un congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio. Non è stato nominato un sostituto ufficiale e la durata dell'assenza è ancora incerta.

Read more »

Carlo e Camilla alla Casa Bianca: il tè nella Green Room, la cena di Stato, il nuovo alveare e la parata (senza precedenti)La Casa Bianca ha diffuso il programma della visita di re Carlo III a Washington in...

Read more »

Tensione in casa Benfica, Lukebakio furioso dopo la sostituzione: interviene MourinhoMomenti di nervosismo in casa Benfica durante la gara di oggi contro il Moreirense, finita 4-1. L’esterno belga Dodi Lukebakio, sostituito al 57' e rimpiazzato da Prestianni, ha reagito in modo plat

Read more »