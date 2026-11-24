Il procuratore Salvatore De Luca e la procura di Caltanissetta sono sotto i riflettori a causa del depistaggio sulla strage di via D'Amelio e della situazione relativa al collaboratore Gianni De Gennaro. La procura sta preparando la sua difesa per il riesame delle misure cautelari, mentre il procuratore rifiuta dichiarazioni pubbliche per concentrarsi sul lavoro giudiziario.

Nelle prime ore del pomeriggio di questo martedì, la città siciliana di Caltanissetta è stata testimone di una scena di particolare tensione e concentrazione mediatica.

Pochi minuti prima delle tredici, due automobili con le sirene attive hanno attraversato le strade principali dirette verso il centro della città, attirando lo sguardo di chiunque si trovasse nelle vicinanze. Le vetture trasportavano il procuratore capo Salvatore De Luca, il quale rientrava nei suoi uffici dopo un fine settimana estremamente intenso e problematico.

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Depistaggio via D'Amelio e Procura

Durante queste quarantotto ore, la procura di Caltanissetta è stata al centro di un accesi dibattiti pubblici, politici e giornalistici a causa di un depistaggio che riguarda la strage di via D'Amelio, evento storico che costò la vita a Paolo Borsellino e ai suoi scudieri. Questa vicenda ha fatto sì che l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica si concentrasse ferocemente su questa procura provinciale, trasformando l'edificio in un punto focale di interesse nazionale.

Quando i giornalisti hanno cercato di raggiungere il procuratore De Luca, la situazione all'esterno del palazzo di giustizia, noto per la sua struttura bianca, era tesa e dinamica. Il palazzo, che ospita sia il tribunale che la procura, era sferzato da raffiche di vento forte, elemento atmosferico che sembrava riflettere il clima di tempesta che si abbatté sull'istituzione. Una guardia giurata ha bloccato l'accesso ai reporters affermando categoricamente che il procuratore non avrebbe ricevuto nessuno in quella giornata.

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Tuttavia, poco dopo, De Luca ha scelto di rispondere tramite una comunicazione scritta su WhatsApp ad HuffPost, inviando un messaggio in cui dichiarava il suo rispetto per il lavoro giornalistico ma negando qualsiasi disponibilità a fare dichiarazioni pubbliche. Dopo questa breve interazione digitale, il procuratore è scomparso dai radar visibili, restando per diverse ore all'interno della procura.

Indagine su De Gennaro e Riesame

Si è insediato nella stanza numero 406, seduto dietro la sua scrivania, intento a riprendere le fila di un'inchiesta complessa che aveva subito un grave trauma con il suicidio del collaboratore di giustizia Gianni De Gennaro, ma che ora deve proseguire nonostante le difficoltà. La procura si trova nella necessità di difendere il proprio operato davanti al tribunale del Riesame, che dovrà stabilire se le richieste di custodia cautelare e arresti domiciliari formulate dai pm e successivamente respinte dal giudice di primo grado fossero legittime e fondate.

Se anche un secondo giudice dovesse considerare non necessari gli arresti domiciliari per il collaboratore Totuccio Contorno e il carcere per l'ex collaboratrice Donatella Peruzzi, la situazione per la procura di Caltanissetta diventerebbe critica, rappresentando lennesima difficoltà in una serie di sfide complesse. La data importante è fissata per il primo dicembre, ma le fonti informate indicano che le difese degli indagati potrebbero richiedere un rinvio, prassi che quasi certamente verrà accolta.

Nonostante questo, l'approccio dei magistrati rimane fermo: fino al rinvio, il lavoro continua. Al fascicolo non lavora solo il procuratore De Luca, ma anche il procuratore aggiunto Pasquale Pacifico e i sostituti procuratori Claudia Pasciuti, Davide Spina e Nadia Caruso. Quest'ultima è una figura di spicco, coordinatrice locale della corrente progressista delle toghe denominata Area, un dettaglio che evidenzia come il filone di indagini non sia stato seguito esclusivamente da una specifica area politica.

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Tradizione Investigativa a Caltanissetta

Caltanissetta, piccola città del cuore della Sicilia, continua ad essere un luogo simbolo per le indagini sui fatti che riguardano i magistrati di Palermo, una tradizione che ha avuto inizio nel 1992. In quel palazzo bianco sono stati affrontati casi delicati come quello del falso pentito Vincenzo Scarantino e il dossier mafia-appalti, un lavoro di scavo approfondito che ha riscosso apprezzamenti.

De Luca è stato spesso chiamato a difendere il suo operato in commissione antimafia, criticando i precedenti colleghi e ironizzando sulla mancata importanza data ad alcune piste investigative. L'inchiesta sull'insabbiamento di mafia appalti si è conclusa con l'archiviazione di alcuni ex magistrati, ma ha portato alla luce polemiche che hanno toccato anche figure di alto profilo come Roberto Scarpinato.

Ora, l'attenzione è tutta rivolta all'inchiesta su De Gennaro, riaperta da De Luca perché si ritiene che si sia spinto oltre dove altri non avevano osato farlo.