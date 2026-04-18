Tensione e smentite: un tecnico in lite con la dirigenza, mentre una giornalista respinge accuse infondate

In un clima di crescente tensione, un tecnico giallorosso si è confrontato apertamente con la dirigenza della sua squadra dopo un'intervista che ha creato malumori. Parallelamente, la giornalista Claudia Conte, tramite il suo legale, ha fermamente smentito ogni accusa di illegalità, complotti o rivelazioni choc, annunciando azioni legali contro chi diffonde falsità.

La recente conferenza stampa di un tecnico giallorosso è sfociata in un acceso scontro con la dirigenza, a seguito di un'intervista rilasciata la settimana precedente. Le parole del tecnico hanno creato tensione e malcontento, culminati in un confronto diretto che ha sorpreso molti. Il mister, pur riconoscendo la gravità della situazione, ha cercato di riportare l'attenzione sulla partita imminente, una sfida cruciale contro la sua ex squadra.

Il tecnico ha ammesso di aver lasciato Bergamo quando sentiva di aver dato il massimo e che era il momento giusto per un avvicendamento. Ha ribadito il suo rispetto per il contratto e per la persona del presidente Percassi, definendo l'Atalanta un'anomalia nel panorama calcistico. Nel frattempo, un'altra figura pubblica, la giornalista Claudia Conte, attraverso il suo legale, ha smentito categoricamente qualsiasi addebito relativo a rivelazioni sconvolgenti, illegalità, favoritismi, complotti o ricatti. L'avvocato Domenico Forgione ha inviato una lettera all'Adnkronos per chiarire la posizione della sua assistita, che ha scelto il silenzio mediatico per evitare di alimentare il gossip, ma che non tollererà ulteriori attacchi diffamatori. Il legale ha sottolineato che non ci sono prove di incarichi ottenuti illecitamente o di condizionamenti politici, anzi, la carriera della giornalista si è sviluppata autonomamente, con committenti diversi e senza favoritismi. Conte, inoltre, non ha alcun interesse a scrivere libri scandalistici o a fare rivelazioni, poiché non c'è nulla da rivelare. Le accuse di vicinanza ad ambienti criminali sono state definite infondate e offensive, così come l'ipotesi di un complotto politico. L'avvocato ha annunciato azioni legali contro chi ha diffuso notizie false e diffamatorie, chiedendo il rispetto della privacy e della tranquillità della sua assistita





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