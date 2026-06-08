Tensione in Medio Oriente: Missili Iraniani su Tel Aviv, Israele Colpisce Obiettivi in Iran

L'escalation militare tra Iran e Israele continua con lanci di missili e attacchi aerei. Trump chiede la cessazione delle ostilità, mentre gli Houthi minacciano il blocco navale. La situazione resta critica.

In una escalation che non accenna a placarsi, l' Iran ha lanciato missili balistici verso Tel Aviv e il centro di Israele , provocando l'attivazione delle sirene d'allarme per la prima volta dallo scorso aprile.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato di aver intercettato il missile lanciato dallo Yemen, che ha fatto scattare gli allarmi nella zona di Tel Aviv. Questo attacco è avvenuto in concomitanza con un'ondata di missili iraniani che hanno colpito diverse aree del Paese. In risposta, l'aviazione israeliana ha effettuato attacchi aerei mirati contro impianti petrolchimici nel sud-ovest dell'Iran, in particolare nell'area di Mahshahr, colpendo diversi obiettivi. L'IDF ha dichiarato che ulteriori dettagli saranno forniti successivamente.

Le immagini satellitari mostrano significativi danni agli impianti, mentre le autorità iraniane tentano di minimizzare l'impatto degli attacchi. Nel frattempo, fonti vicine alla Guida Suprema iraniana riferiscono che le comunicazioni tra Mojtaba Khamenei e i funzionari iraniani sono state interrotte durante la notte. Secondo Iran International, gli attacchi missilistici sono stati condotti secondo protocolli militari prestabiliti, senza il coordinamento con l'ufficio della Guida Suprema Ali Khamenei.

La risposta delle Guardie Rivoluzionarie all'attacco israeliano contro la periferia meridionale di Beirut è stata considerata troppo rapida per essere stata il risultato di uno scambio di messaggi con Mojtaba Khamenei. Intanto, una potente esplosione è stata udita nella zona occidentale di Teheran, secondo quanto riportato da Nournews, organo di stampa affiliato al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Le autorità locali hanno cercato di rassicurare la popolazione, ma la tensione resta alta.

Gli Houthi dello Yemen hanno minacciato di fermare tutte le navi dirette in Israele nel Mar Rosso, attuando una misura di ritorsione. Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida Suprema iraniana per gli affari internazionali, ha dichiarato che i circoli della resistenza hanno la capacità di bloccare sia lo Stretto di Hormuz che lo Stretto di Bab al-Mandab, invitando il nemico a fermare la follia o ad accettare un equilibrio di controllo sulle due vie navigabili.

Questa minaccia rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione per la comunità internazionale, già allertata per la possibile interruzione dei flussi energetici. Il prezzo del petrolio ha già registrato un aumento sui mercati globali. Donald Trump, in un post sulla sua piattaforma Truth Social, ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare.

Il presidente americano ha dichiarato al Financial Times che gli attacchi missilistici non hanno modificato la sua volontà di concludere i negoziati, sottolineando che non avranno impatto sull'accordo. Tuttavia, fonti americane e israeliane riferiscono che Trump ha chiesto a Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico iraniano e di concedere più tempo alla diplomazia.

La Casa Bianca ha precisato di non aver dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut sud, dichiarando di non aver avuto alcun ruolo in quella vicenda. Le forze armate statunitensi rimangono in stato di allerta, con dispiegamenti navali nel Golfo Persico. L'escalation ha riacceso le tensioni in tutta la regione, con ripercussioni globali. L'IDF ha colpito obiettivi militari iraniani nell'Iran occidentale e centrale, mentre l'agenzia di stampa IRNA ha riportato attacchi a Karaj, Isfahan e Tabriz.

Due esplosioni sono state udite a Teheran alle 04:43 e alle 04:45, inclusa quella vicino all'aeroporto di Mehrabad, ma non in aree residenziali. La situazione resta critica e la comunità internazionale segue con apprensione gli sviluppi, mentre cresce la pressione per una de-escalation. Nel frattempo, le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv, ricordando la fragilità della pace in una regione segnata da decenni di conflitti.

I leader mondiali hanno lanciato appelli alla moderazione, mentre l'ONU ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza





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