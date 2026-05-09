Tensione in Medio Oriente, Trump-alleanze

Il presidente Trump minaccia l’Iran adornedalla sua proposta di pace e ribadisce che avrebbero una risposta da Pero le alleanze e la NATO non sono sufficienti.

Il presidente Usa Donald Trump dichiara che si aspetta una risposta dall’Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace nelle prossime ore e minaccia “niente prima di stanotte” di colpire con maggiore violenza.

Inoltre, cresce la tensione a Hormuz, dove vengono colpiti due petrolieri iraniani vuoti nel Golfo di Oman mentre tentavano di superare il blocco navale statunitense. L’incontro tra Trump e il segretario di Stato Usa Rubio dura un’ora e mezza per cercare di sciogliere il gelo tra i due Paesi, ma le distanze restano. Il conflitto in Medio Oriente, zona dove sono situati Iran, Libia, Libano e Ucraina, viene al centro del confronto tra Trump e le sue alleanze.

Secondo l’inviato Usa, la NATO resta un punto di forza, ma alcuni Paesi hanno creato pericoli rifiutandosi di concedere l’uso delle basi. In merito all’eventuale ritiro di militari americani dall’Europa, il presidente Usa precisa che la decisione spetta a lui.

Gli approfondimenti sono dedicati al ruolo della Marina militare italiana nella gestione dell’incidente di Hormuz, alla proposta di pace di Teheran e alle sanzioni, alla tregua libanese e israeliana, ai sei punti dell’accordo iraniano e alla storia di conflitti nel Golfo dal 1979 in poi





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump-Alleanze Iran-Tensione Autoregime Guerra-Libano Sostegno Della NATO Gara In Iran Minacce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Washington Post: Raid iraniani colpiscono 228 obiettivi USA in Medio OrienteUn'analisi basata su immagini satellitari rivela che gli attacchi dell'Iran hanno causato danni molto più gravi alle basi militari statunitensi rispetto a quanto dichiarato ufficialmente dalla presidenza di Donald Trump.

Read more »

Medio Oriente: il paradosso di Trump, la vittoria di Pirro che lo lascia indebolitoEntrato in guerra senza piani, il tycoon vuole chiudere per evitare un altro Vietnam (ANSA)

Read more »

Tensioni in Medio Oriente: Il Piano di Trump per l'Iran e lo Scetticismo di NetanyahuUn'analisi dettagliata della possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, focalizzata sul programma nucleare e la navigazione dello Stretto di Hormuz, e le forti riserve del governo israeliano.

Read more »

La guerra in Medio Oriente sta bloccando i pescatori italianiIl prezzo del gasolio li costringe a navigare più lentamente e ad altri espedienti per consumare meno, oppure a stare fermi in porto

Read more »