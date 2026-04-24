Tensione in Medio Oriente: USA intensificano la pressione su Iran, cessate il fuoco esteso tra Israele e Libano

Gli Stati Uniti aumentano la pressione sull'Iran, rivendicando il controllo dello Stretto di Hormuz e rafforzando la presenza militare in Medio Oriente. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane, ma la situazione rimane instabile.

La situazione in Medio Oriente si fa sempre più tesa, con gli Stati Uniti che intensificano la pressione sull' Iran e rivendicano il controllo dello Stretto di Hormuz.

Il presidente Trump ha annunciato l'estensione del cessate il fuoco tra Israele e Libano di tre settimane, ma ha risposto con fermezza a domande sull'uso di armi nucleari contro l'Iran, definendole 'stupide'. Gli Stati Uniti hanno una significativa presenza militare nella regione, con 19 navi nel Medio Oriente e sette nell'Oceano Indiano, e hanno iniziato a bloccare i porti iraniani nello Stretto di Hormuz, dirottando almeno 33 navi.

Parallelamente, la crisi si allarga con Teheran che denuncia aggressioni da parte di Stati Uniti e Israele, e Hezbollah che riprende le operazioni nel sud del Libano. Segnali di instabilità politica e militare si moltiplicano in tutta l'area. Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dalle dimissioni del presidente del Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, dalla squadra negoziale, a causa di pressioni interne al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

La Casa Bianca è diventata il fulcro dei negoziati, ospitando colloqui tra ambasciatori di Israele e Libano, con il presidente Trump che ha salutato i partecipanti. La situazione è ulteriormente complicata dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea iraniani contro 'obiettivi ostili' nei cieli di Teheran, per la prima volta dopo l'inizio del cessate il fuoco.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che Israele è pronto a riprendere le ostilità contro l'Iran, in attesa del via libera dagli Stati Uniti, con l'obiettivo di destabilizzare il regime iraniano. Una riunione ristretta del gabinetto di sicurezza israeliano è stata convocata per discutere gli sviluppi in Libano e in Iran, evidenziando la crescente preoccupazione per l'escalation del conflitto. L'arrivo della portaerei americana Uss George H.W.

Bush in Medio Oriente rafforza ulteriormente la presenza militare statunitense nella regione, in un contesto di crescente tensione e incertezza





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