Nono episodio di Ballando con le Stelle: scontro tra Mariotto e Pernice, anello da Totti per Noemi Bocchi e risultati delle coppie in gara.

La nona puntata di sabato 28 novembre di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci, ha registrato momenti di forte emotività e contrasti accesi in studio. Il palcoscenico è stato dominato dalle dinamiche relative all'anello ricevuto da Noemi Bocchi dal suo compagno Francesco Totti e dalla tensione esplosa tra il ballerino Giovanni Pernice e il giudice Guillermo Mariotto. Questi eventi hanno segnato il corso della serata, attirando l'attenzione del pubblico sulle relazioni personali dei concorrenti e sulle valutazioni tecniche della giuria.

Emozioni di Noemi Bocchi e Francesco Totti

Noemi Bocchi ha portato alla luce un dettaglio privato della sua vita durante la presentazione della coppia, rivelando di aver ricevuto un anello importante da Francesco Totti . La rivelazione è avvenuta in modo inaspettato quando la showgirl ha trovato il gioiello in bagno, area in cui si era recata per rimproverare le figlie Isabel e la bambina di Totti, che a mezzanotte non erano ancora a letto. Il compagno, impegnato in quel momento a giocare a burraco online, non ha fornito spiegazioni immediate riguardo al dono, lasciando la curiosità sul tavolo.

Al momento, non esiste ancora una proposta di matrimonio ufficiale, ma la presenza dell'anello ha acceso le ipotesi sul futuro della coppia. Non si esclude la possibilità che il lieto annuncio possa arrivare entro la fine del percorso di Noemi Bocchi nello show, mantenendo alta l'attenzione del pubblico sui possibili sviluppi della loro storia personale.

Also read Ballando con le Stelle, Ornella Muti rompe il silenzio sul ritiro: 'Voglio esserci'

Dinamiche della giuria e tensione Pernice-Mariotto

Il confronto con la giuria ha visto un'intensificazione dello scontro tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto, unico giudice a non aver assegnato il punteggio massimo. Mentre gli altri membri della giuria hanno espresso piena soddisfazione, Mariotto ha assegnato un nove, innescando una reazione immediata da parte del ballerino che ha contestato oggettivamente la valutazione. La discussione ha coinvolto anche Francesca Fialdini e Alberto Matano, che hanno difeso la libertà di giudizio stilistica del collega.

Il totale finale per la coppia Bocchi-Pernice è risultato di 49 punti, un punteggio che non ha soddisfatto il ballerino, il quale ha ribattuto che se quella performance meritava un nove, egli non sapesse cosa servirebbe per ottenere un dieci. Questa dinamica ha evidenziato la differenza di approccio tra la valutazione tecnica e le aspettative emotive dei concorrenti, creando un'atmosfera di tensione che ha caratterizzato il resto della serata.

Advertisement

Altre esibizioni e punteggi della gara

La gara vera e propria è iniziata con la coppia che aveva vinto la settimana precedente, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. I due giovani hanno proposto un numero di boogie che ha ricevuto i consensi unanimi della giuria, ottenendo quarantaquattro punti nella valutazione singola. Questo punteggio, sommato ai venti punti già acquisiti per la vittoria della settimana precedente, ha portato il totale della coppia a sessantaquattro punti, consolidando la loro posizione di vantaggio.

A seguire, Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno eseguito un tango che si è concluso con un gesto simbolico di richiesta d'aiuto per le vittime di violenza di genere. La loro esibizione ha raccolto quarantadue punti, dimostrando una buona tecnica e una forte carica emotiva. Questi risultati contribuiscono alla classifica generale, mantenendo alta la competitività tra le coppie rimaste in lizza per la vittoria finale del programma.