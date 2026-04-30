Tensione nel calcio femminile e stabilità dei tassi Bce in un contesto globale incerto

Episodio di violenza dopo una partita di calcio femminile, decisione della Bce di mantenere invariati i tassi di interesse nonostante le tensioni geopolitiche e l'annuncio del Salone della Csr a Varese.

Un episodio di violenza si è verificato in seguito a una partita di calcio femminile , con accuse di insulti rivolti all'arbitro dopo la concessione di un rigore decisivo per il Toro, che ha portato alla vittoria della squadra per 4-3.

I sostenitori della squadra avversaria, il Venaria, avrebbero reagito in modo aggressivo, spingendo l'arbitro e i suoi familiari a cercare rifugio negli spogliatoi e a contattare le forze dell'ordine. La società Venaria, secondo quanto riferito, non avrebbe prontamente risposto alle richieste di intervento dell'arbitro. Armando Francia, responsabile disciplinare, ha comminato una multa di 400 euro al Venaria, ritenendo la società responsabile del comportamento dei suoi tifosi, anche se questi non sono tesserati.

La sanzione è stata ridotta in considerazione del tentativo da parte delle giocatrici del Venaria di calmare i tifosi, spesso composti dai loro stessi genitori. Parallelamente, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (Bce) ha mantenuto invariati i tre tassi di interesse di riferimento: il tasso sui depositi rimane al 2%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,40%.

Tuttavia, la Bce ha espresso preoccupazione per l'intensificarsi dei rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita economica. Il conflitto in Medio Oriente ha provocato un aumento significativo dei prezzi dell'energia, alimentando l'inflazione e minando la fiducia. L'impatto della guerra sull'inflazione a medio termine e sull'attività economica dipenderà dalla sua durata e intensità, nonché dagli effetti indiretti sui prezzi dell'energia.

Nonostante queste sfide, la Bce si dichiara ancora in grado di affrontare l'incertezza, sottolineando che l'area euro ha affrontato i recenti aumenti dei prezzi dell'energia con un'inflazione vicina all'obiettivo del 2% e un'economia relativamente resiliente. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono ancorate, sebbene quelle a breve termine siano aumentate.

La Bce continuerà a monitorare attentamente la situazione e ad adottare un approccio basato sui dati, prendendo decisioni di politica monetaria di volta in volta, in base alle nuove informazioni economiche e finanziarie. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha evidenziato che lo scenario economico è notevolmente incerto a causa della guerra in Medio Oriente, che sta pesando sull'attività economica e sulla fiducia dei consumatori. Si registrano anche segnali di pressione sulle catene di approvvigionamento.

Durante la riunione del Consiglio direttivo, c'è stata una discussione approfondita sull'orientamento della politica monetaria, con una decisione unanime, ma con un dibattito sulla possibilità di un aumento dei tassi. Infine, il Salone della Csr e dell’Innovazione sociale si terrà a Varese il 6 maggio 2026, presso il Centro Congressi Ville Ponti, per discutere di sostenibilità, responsabilità sociale e collaborazione tra imprese, istituzioni e Terzo Settore. L'evento sarà inaugurato da Rossella Sobrero e Mauro Vitiello





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