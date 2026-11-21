L'Iran lancia missili e droni contro le basi americane nel Bahrein in rappresaglia per le minacce di Trump. Escalation nel Golfo con blocco dello Stretto di Hormuz e attacco a Israele.

L'esplosione delle tensioni nel Medio Oriente ha raggiunto un livello critico con una serie coordinata di attacchi missilistici e aerei lanciati dall'Iran contro obiettivi militari statunitensi e del Bahrein. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha confermato l'operazione, definendola una rappresaglia diretta contro le aggressioni in corso e le ripetute violazioni dello spazio aereo iraniano, segnando un'importante escalation nella crisi regionale.

Escalation Militare contro Basi USA nel Golfo

Il Comando Centrale degli Stati Uniti non ha fornito immediatamente commenti ufficiali riguardo alla versione dei fatti presentata dalle autorità iraniane, lasciando aperta la situazione diplomatica e militare nella regione. Nel frattempo, il Bahrein ha riferito di aver subito un secondo attacco nel corso della giornata, confermando che il suo esercito ha intercettato con successo diverse ondate di attacchi aerei provenienti dal territorio iraniano. I resti dei missili e dei droni abbattuti hanno provocato danni materiali alle infrastrutture locali, ma non sono state riportate vittime o feriti tra il personale militare o civile presente nelle zone interessate.

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Le Minacce di Trump e la Risposta di Teheran

Le mosse militari di Teheran avvengono in un contesto geopolitico fortemente aggravato dalle recenti dichiarazioni del presidente eletto Donald Trump, il quale ha espresso la volontà di stipulare un accordo permanente con l'Iran, una posizione condizionata dal ritiro dei vertici attuali del governo iraniano. Questa minaccia esplicita è stata interpretata da Teheran come una provocazione diretta, portando il governo sciita a mobilitare le proprie forze armate per dimostrare la propria resilienza e capacità di risposta. L'Iran ha annunciato di colpire non solo le basi americane ma anche i paesi che le ospitano, oltre a Israele, e ha dichiarato il blocco dello Stretto di Hormuz per ostacolare il traffico marittimo globale.

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Il Contesto della Crisi Regionale e Gaza

La situazione è ulteriormente complicata dall'impegno di Donald Trump a richiedere il disarmo completo di Hamas come condizione preliminare per qualsiasi negoziazione, affermando categoricamente che sotto la sua presidenza non vi sarà mai la creazione di uno stato palestinese. Questo approccio duro si intreccia con il conflitto in corso, dove Israele ha ucciso almeno 1.400 palestinesi a Gaza dall'inizio delle operazioni militari. Il bilancio delle vittime si inserisce nel contesto più ampio dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, che aveva causato la morte di 1.200 israeliani e il rapimento di oltre 200 persone, evento che ha innescato la spirale di violenza attuale.

La Dichiarazione delle Guardie Rivoluzionarie

Secondo una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, le forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie hanno eseguito un attacco combinato che ha impiegato sia missili che droni contro le posizioni statunitensi localizzate nelle basi di Al-Riffa e Awali. Il comunicato ufficiale del regime sciita accusa esplicitamente gli Stati Uniti di essere responsabili dell'aggressione in corso e delle violazioni sistematiche dello spazio aereo nazionale, giustificando le azioni offensive come una misura difensiva necessaria. Il Regno del Bahrein ha definito questo comportamento come un "approccio ostile sistematico", ribadendo la propria condanna delle azioni iraniane e la determinatezza nel mantenere la sicurezza del proprio territorio nazionale contro le minacce esterne.