Tensione nello Stretto di Hormuz: Iran minaccia nuovo blocco, Trump non cede

L'Iran minaccia di bloccare nuovamente il traffico navale civile nello Stretto di Hormuz, accusando gli Stati Uniti di violare gli accordi con il loro blocco portuale. Washington conferma la permanenza del blocco fino a un accordo "completo". Intanto, il cessate il fuoco in Libano sembra rispettato, ma la connettività Internet nel paese è gravemente compromessa a causa degli attacchi.

È il cinquantesimo giorno di guerra in Medio Oriente e la tensione nello Stretto di Hormuz è ai massimi livelli. L'Iran ha annunciato un nuovo blocco del traffico navale civile nello strategico stretto, motivando la decisione con la presunta violazione degli accordi da parte degli Stati Uniti , i quali starebbero imponendo un blocco alle navi in partenza o dirette verso i porti iraniani.

Questa mossa dell'Iran, comunicata dal portavoce del comando militare iraniano Khatam al Anbiya, responsabile del coordinamento delle forze armate e dei Guardiani della Rivoluzione, mira a limitare il transito nello stretto, consentendo il passaggio solo a un numero ridotto di imbarcazioni. La motivazione ufficiale iraniana punta il dito contro le azioni statunitensi nei confronti dei porti iraniani, un'accusa che si inserisce in un contesto di crescenti frizioni tra i due paesi.

I dati di monitoraggio del traffico marittimo, forniti da siti specializzati come MarineTraffic e VesselFinder, indicano che alcune navi stanno già deviando la loro rotta, passando a sud dell'isola di Larak, seguendo il percorso precedente all'inizio del conflitto, invece della rotta imposta dall'Iran che le vorrebbe più vicine alle proprie coste. Questa discrepanza evidenzia la confusione regnante e la potenziale escalation della crisi.

Nel frattempo, il presidente statunitense Donald Trump ha ribadito con fermezza che il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo 'completo' con l'Iran. Trump ha categoricamente respinto l'idea che un eventuale accordo possa prevedere restrizioni future al transito nello Stretto di Hormuz o l'imposizione di pedaggi da parte dell'Iran, affermando con enfasi: No. Assolutamente no. No. No. Il CENTCOM, il comando militare statunitense per il Medio Oriente, ha confermato che dall'inizio del blocco sono state respinte 21 navi, sottolineando la determinazione di Washington a mantenere la pressione.

La situazione è ulteriormente complicata dalla dichiarazione del presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, che nella notte tra venerdì e sabato aveva dichiarato lo stretto 'completamente aperto' in seguito all'entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano. Tuttavia, le dichiarazioni dei Guardiani della Rivoluzione, riportate dai media iraniani vicini agli apparati di sicurezza, hanno utilizzato toni diversi, suggerendo che ci potrebbero essere complicazioni nell'effettiva riapertura. Questa discordanza nei messaggi ufficiali contribuisce a un quadro di incertezza strategica.

Parallelamente, la notizia del cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo libanese e in vigore da giovedì sera, è stata accolta con speranza, anche perché Hezbollah, pur non essendo stato direttamente coinvolto nei negoziati, sembra rispettare l'accordo. Questa tregua ha potenzialmente un impatto positivo sulla regione, anche se la sua durabilità resta da verificare.

Purtroppo, la situazione della connettività Internet in Libano è gravemente compromessa. I grafici di NetBlocks, un'organizzazione indipendente che monitora le interruzioni di Internet a livello globale, mostrano un drastico calo della connettività nel paese sin dall'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani. Questo scenario ricorda precedenti episodi in cui il regime iraniano ha bloccato l'accesso a Internet per reprimere la diffusione di notizie e informazioni, come accaduto all'inizio di gennaio per oltre tre settimane, in concomitanza con proteste di vasta portata.

I bombardamenti e gli attacchi hanno inoltre aggravato una già preesistente crisi economica in Iran, riducendo ulteriormente le poche fonti di reddito del paese, come spiegato in un'analisi dettagliata. In risposta a questa crisi, si è tenuto un incontro in videoconferenza con i leader di 49 paesi, inclusi molti europei e occidentali, per discutere della riapertura dello Stretto di Hormuz. I leader di Francia, Regno Unito e Germania, riuniti a Parigi, hanno annunciato l'organizzazione di una missione 'difensiva' per proteggere le navi commerciali, ma la sua attuazione e portata restano ancora da definire.

Intanto, secondo quanto riportato dai media iraniani vicini agli apparati di sicurezza, i prossimi incontri tra Iran e Stati Uniti potrebbero iniziare lunedì a Islamabad, in Pakistan, segnale di una potenziale apertura diplomatica nel mezzo di un periodo di estrema instabilità





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