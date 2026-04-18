Tensione nello Stretto di Hormuz: Navi mercantili sotto tiro, Iran blocca il transito

Due navi mercantili riferiscono di essere state colpite da colpi d'arma da fuoco durante il transito nello strategico Stretto di Hormuz. L'Iran ha nuovamente chiuso la via marittima accusando gli Stati Uniti di inadempienza, mentre il Regno Unito segnala un incidente con imbarcazioni delle Guardie Rivoluzionarie.

Lo Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più vitali al mondo per il trasporto di petrolio, è tornato ad essere teatro di una crescente tensione. Almeno due navi mercantili hanno segnalato di essere state colpite da colpi d'arma da fuoco mentre tentavano di attraversare questa stretta via d'acqua strategica. Le segnalazioni, diffuse da tre fonti autorevoli nel settore della sicurezza marittima e navale a Reuters, gettano un'ombra inquietante sugli sviluppi nella regione.

L'entità esatta dell'impatto e le eventuali conseguenze materiali sugli scafi delle navi non sono state immediatamente chiarite, ma l'episodio solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza della navigazione in un'area già caratterizzata da instabilità geopolitica. Parallelamente a questi incidenti, l'Iran ha annunciato la cancellazione della temporanea riapertura dello Stretto, decisione che ha interrotto il flusso di navi che aveva iniziato a transitare, suggerendo un possibile allentamento delle restrizioni. Teheran ha motivato la sua azione con l'accusa rivolta agli Stati Uniti di non aver rispettato gli obblighi previsti dall'accordo nucleare, un risentimento che persiste e che sembra ripercuotersi sulle dinamiche regionali. Questa mossa iraniana ha avuto luogo proprio mentre diverse navi mercantili avevano ripreso a solcare la rotta marittima, in quello che appariva come un primo, significativo movimento di traffico navale dall'inizio del conflitto in corso, alimentando speranze di una ripresa delle normali attività commerciali. La decisione di chiudere nuovamente lo stretto rischia di avere ripercussioni significative sui mercati energetici globali e sulle catene di approvvigionamento internazionali, che dipendono in larga misura da questa via di transito. A corroborare ulteriormente la gravità della situazione, l'Ufficio britannico per le operazioni marittime (UK Maritime Trade Operations) ha segnalato un incidente verificatosi nelle immediate vicinanze dello stretto, a nord-est dell'Oman. Secondo le informazioni divulgate dall'organizzazione, gestita dalla Royal Navy e riportate da Sky News, il capitano di una petroliera avrebbe denunciato di essere stato avvicinato da cannoniere appartenenti alle Guardie Rivoluzionarie iraniane. L'equipaggio della petroliera avrebbe inoltre riferito che queste imbarcazioni iraniane hanno aperto il fuoco contro la loro nave. Fortunatamente, le stesse fonti indicano che la petroliera e il suo equipaggio sono riusciti a mettersi in salvo, senza subire danni gravi o perdite umane. Questo episodio specifico aggiunge un elemento di aggressività diretta alla crescente tensione, evidenziando la volontà di attori statali di esercitare pressione attraverso azioni militari e provocazioni navali. Le implicazioni di tali eventi sono molteplici, spaziando dalla sicurezza degli equipaggi alla stabilità economica globale, passando per le complesse relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti nel Golfo Persico





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