Tensione Usa-Iran: Pasdaran attaccano base americana in Giordania, Trump minaccia risposta molto potente

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito una base statunitense in Giordania in risposta ai raid americani sullo Stretto di Hormuz. Trump chiede una risposta molto potente dopo l'abbattimento di un Apache.

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato oggi di aver attaccato una base statunitense in Giordania, in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo Stretto di Hormuz.

L'esercito iraniano ha preso di mira e distrutto quattro obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35 in una base aerea e il centro di comando militare statunitense ad Azraq in Giordania, si legge in una dichiarazione pubblicata dai media statali. L'attacco è stato condotto con droni e missili, causando danni significativi alle infrastrutture statunitensi. Le autorità giordane non hanno ancora commentato ufficialmente l'incidente, ma fonti locali riferiscono di esplosioni udite nella zona della base.

Questo rappresenta un'escalation significativa nel conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che mira a dimostrare la propria capacità di colpire le forze americane direttamente sul campo. In risposta, gli Stati Uniti hanno ripreso gli attacchi contro l'Iran oggi alle 17 ora locale, come annunciato dal Comando centrale Usa. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce di diverse esplosioni udite nelle zone orientali della provincia di Hormozgan, tra cui Kuhistak, Sirik e Minab.

Fonti locali hanno anche segnalato attività di difesa aerea in alcune parti della provincia. Esplosioni sono state udite sull'isola di Qeshm e lungo la costa vicino allo Stretto di Hormuz, secondo i media locali, alcuni dei quali hanno ipotizzato il coinvolgimento di aerei da guerra statunitensi.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato in un'intervista a Abc di volere una risposta molto potente e molto forte contro l'Iran per l'abbattimento dell'elicottero americano, sottolineando che i nuovi attacchi sono una risposta diretta all'azione iraniana. La tensione tra i due paesi è ai massimi livelli, con il rischio di un conflitto aperto che preoccupa la comunità internazionale. Il punto di svolta è stato l'abbattimento di un elicottero da combattimento americano Apache da parte dell'Iran sullo Stretto di Hormuz.

L'AH-64 Apache è precipitato domenica nei pressi delle coste dell'Oman, mentre stava pattugliando le acque regionali. Trump ha riferito che i due piloti sono sani e salvi, recuperati da un drone navale di superficie entro due ore. Questo è il primo abbattimento di un Apache in questo conflitto, ma in precedenza i pasdaran avevano già abbattuto un caccia F-15E Strike Eagle e circa 30 droni Reaper.

La strategia iraniana sembra mirare a colpire i velivoli statunitensi che operano vicino al proprio territorio, come deterrente contro le incursioni americane. Nel frattempo, il Bahrein ha attivato le sirene antiaeree dopo segnalazioni di un attacco iraniano contro una base Usa nel paese, mentre il Kuwait ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi aerei ostili sul proprio territorio. La regione è in allerta, con le forze armate di vari paesi pronte a rispondere a eventuali nuove escalation





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