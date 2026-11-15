Tensioni a Ballando: D'Urso contro Mariotto e ultimatum a Carlucci

Guerre tra D'Urso e Mariotto a Ballando. L'ultimatum di Barbara a Milly Carlucci per lo spruzzo di profumo. Le reazioni di Ornella Muti e la difesa di Matano.

La serata di Ballando con Milly Carlucci si è trasformata in un'arena di scontri verbali e fisici, centrata principalmente sul conflitto tra la conduttrice Barbara D'Urso e il giurato Guillermo Mariotto. L'episodio critico è avvenuto durante la valutazione del samba eseguito da Ornella Muti, quando Mariotto ha spruzzato profumatrici verso la conduttrice, accompagnando il gesto con l'offesa verbale "Perché puzzi". Questo atto ha scatenato la furia di D'Urso, che ha rivolto un duro ultimatum a Milly Carlucci, dichiarando chiaramente: "Milly, o me o lui".

Lo scontro diretto con lo spruzzo di profumo

Il nucleo centrale della discussione ruota attorno all'episodio che ha visto Guillermo Mariotto dirigere la sua aggressione verso Barbara D'Urso. Il giurato ha giustificato il gesto sostenendo che c'era un "cattivo odore" nello studio, attribuendo la causa ai topi presenti nella zona di Saxa Rubra. Mariotto ha dichiarato di aver portato il profumo con sé proprio per mascherare questi cattivi odori, negando di aver voluto insultare personalmente la conduttrice.

Also read Ballando con le Stelle, il confronto tra Barbara D'Urso e Ornella Muti

Barbara D'Urso, tuttavia, non ha accettato la spiegazione, reagendo anche ai fischi del pubblico presente in studio. La conduttrice ha ribadito che il messaggio era diretto a lei e ha esasperato la situazione quando Mariotto l'ha definita una "finta". La reazione è stata immediata e severa, portando D'Urso a chiedere un intervento diretto alla produzione e alla conduzione per fermare quella che ha definito una mancanza di rispetto inaccettabile.

Le posizioni dei giurati e le difese

Il clima teso è stato ulteriormente alimentato da commenti precedenti riguardanti Ornella Muti. L'attrice aveva espresso disappunto per l'atteggiamento della giuria, definendo scorretto essere attaccata dopo uno sforzo fisico intenso come il samba. Muti ha sottolineato come il dolore fisico fosse reale e difficile da gestire, criticando chi insinuava che il suo impegno fosse meno autentico a causa delle difficoltà fisiche.

Advertisement

Alberto Matano è intervenuto per difendere Barbara D'Urso, richiamando Guillermo Mariotto al rispetto di un codice comportamentale. Matano ha chiesto esplicitamente di mantenere un tono dignitoso, evidenziando che certi limiti sono stati superati ripetutamente. La posizione di Matano si è distinta come unica voce di mediazione, pur senza riuscire a placare l'ira di D'Urso, che ha continuato a rivendicare il proprio diritto a non subire insulti personali.

Impatto sul programma e sviluppi futuri

Le conseguenze di questo conflitto sono visibili nella frammentazione dell'armonia del tavolo della giuria. L'incidente ha oscurato i meriti della performance di Ornella Muti, che ha comunque ricevuto l'applauso del pubblico, spostando l'attenzione sui dynamics interni del gruppo. L'ultimatum di Barbara D'Urso a Milly Carlucci pone un problema di gestione della conduzione che richiede una risposta immediata.

La situazione attuale mette in discussione la serietà del programma e l'equilibrio tra i membri della giuria. Gli spettatori e il pubblico presente hanno manifestato il loro dissenso, ma la tensione tra i protagonisti rimane alta. Il futuro del programma dipende dalla capacità della direzione di gestire queste figure forti e dai limiti che verranno stabiliti per i comportamenti accettabili in studio.