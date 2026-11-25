A Beni, nel Kivu del Nord, le famiglie denunciano la scomparsa dei corpi dei congiunti deceduti per Ebola. Tensione alta presso l'obitorio dell'ospedale principale mentre l'epidemia infuria.

Nel cuore della provincia del Kivu del Nord, nella città di Beni, una grave crisi di fiducia sta minacciando gli sforzi di contenimento dell'epidemia di Ebola. A partire dal 25 novembre 2026, decine di residenti hanno segnalato di non riuscire a localizzare i corpi dei propri familiari deceduti a causa del virus. Inoltre, alcune famiglie hanno denunciato che i congiunti sono stati seppelliti senza il loro consenso o la loro conoscenza, alimentando un clima di paura e sospetto.

Emergenza corpi scomparsi a Beni

Una folla numerosa si è radunata本周 fuori dall'obitorio dell'ospedale principale di Beni, la struttura sanitaria più importante della zona. I manifestanti hanno chiesto spiegazioni ufficiali e hanno denunciato pubbliche mancanze nella gestione dei defunti da parte delle autorità sanitarie e delle squadre di sepoltura. Questa protesta rappresenta un sintomo chiaro del deterioramento del rapporto tra la popolazione locale e il sistema di risposta all'epidemia, un fenomeno già criticato in altre regioni della Repubblica Democratica del Congo.

Also read Commissione Antimafia: Tensioni post-mortem De Gennaro e dossier Mafia-Appalti

Ufficiali ospedalieri, membri delle squadre incaricate delle sepolture e funzionari locali hanno assicurato alle famiglie radunate che stanno lavorando attivamente per reperire i corpi mancanti. Nonostante queste rassicurazioni, gli attori principali della risposta sanitaria non hanno fornito risposte immediate alle richieste di commento da parte della stampa internazionale, lasciando le famiglie nella più totale incertezza sulla sorte dei loro cari.

La strategia di sepoltura della Croce Rossa

Secondo i protocolli stabiliti per contenere l'epidemia, le vittime del virus Ebola vengono generalmente sepolte da squadre specializzate, spesso operanti sotto l'egida della Croce Rossa, per ridurre al minimo il rischio di trasmissione del virus durante le pratiche funebri tradizionali. Le famiglie sono autorizzate a partecipare alle cerimonie di sepoltura e, in molti casi, vengono addirittura richieste di fornire la bara necessaria per il rito. Questa procedura, sebbene scientificamente valida, si scontra con le tradizioni culturali locali che richiedono la visione e la cura del corpo del defunto.

Advertisement

Mathe Kasereka, un residente coinvolto nella protesta, ha raccontato un caso emblematico. La sua famiglia si era recata all'obitorio per recuperare la salma del fratello diciannovenne. Dopo aver acquistato la bara richiesta dal personale, la famiglia ha atteso il recupero del corpo. Tuttavia, dopo che il personale ha assistito altre famiglie nel recupero dei propri cari, il corpo del giovane fratello di Mathe non è stato trovato. Le autorità dell'obitorio hanno affermato che i registri indicavano il trasferimento della salma all'obitorio, nonostante la famiglia avesse completato tutte le formalità richieste.

Impatto statistico e conseguenze sociali

La situazione a Beni è diventata critica a partire dall'inizio di novembre, quando la città ha registrato più nuovi casi di Ebola rispetto a qualsiasi altra area. Secondo i dati governativi, Beni rappresenta circa un quinto di tutte le infezioni riportate nel paese durante questo periodo. L'impatto umano è drammatico: dall'inizio dell'epidemia nel maggio 2026, oltre 1.000 persone sono state infettate nella città e circa 650 hanno perso la vita.

La mancanza di rintracciabilità dei corpi rischia di approfondire ulteriormente la sfiducia delle strutture sanitarie in una regione dove i soccorritori hanno già faticato a ottenere la fiducia pubblica. Le comunità sospettose della risposta del paese all'epidemia hanno già preso di mira gli operatori sanitari in diversi incidenti. Rosette Satondwa, un'altra residente, ha dichiarato che il suo cognato è morto in ospedale due giorni prima della protesta e che la famiglia aveva pianificato la sepoltura per martedì. Tuttavia, le è stato comunicato che il defunto era già stato sepolto il giorno precedente, senza la possibilità di salutarlo.

Prossimi passi e stabilità sanitaria

Attualmente, le autorità e le organizzazioni umanitarie continuano a intensificare gli sforzi per contenere l'epidemia causata dal ceppo Bundibugyo. Tuttavia, senza una soluzione immediata alla questione dei corpi scomparsi, il rischio di recrudescenza dei focolai e di attacchi contro il personale sanitario rimane elevato. Le famiglie continuano ad attendere risposte concrete, mentre la decomposizione dei corpi in attesa rende la situazione ancora più delicata e dolorosa per i congiunti colpiti dal lutto e dall'ingiustizia percepita.