Tensioni Bangladesh: Scioperi e Scontri nel Settore Tessile

Lavoratori del Bangladesh protestano per salari più alti. Scontri a Dhaka e Gazipur hanno interrotto la produzione. Il governo ha istituito una commissione salariale.

Nel cuore del settore manifatturiero più vitale per l'economia del Bangladesh, i disordini sono tornati a colpire le zone industriali di Gazipur e Dhaka il 3 novembre, segnando il quarto giorno consecutivo di agitazioni. Durante gli scontri tra le forze dell'ordine e i lavoratori dell'industria tessile, gli agenti hanno fatto uso di gas lacrimogeni e granate assordanti per disperdere le folle, mentre un veicolo della polizia è risultato gravemente danneggiato e in fiamme. Queste tensioni hanno causato un'interruzione significativa delle operazioni produttive e dei collegamenti di trasporto in una regione fondamentale per le esportazioni nazionali.

La Dinamica delle Proteste Salariali

I lavoratori dell'industria dell'abbigliamento stanno contestando il loro reddito mensile, che attualmente è fissato a 12.500 taka, chiedendo un aumento drastico a 30.000 taka. Questa richiesta di salario minimo è motivata dal costante aumento del costo della vita e dall'inflazione persistente che ha eroso il potere d'acquisto dei dipendenti. Le proteste, iniziate lo scorso sabato, sono diventate sempre più intense e violente, coinvolgendo centinaia di stabilimenti che hanno dovuto sospendere le attività o dichiarare giorni di festa, creando un colossale blocco logistico.

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Impatto sulle Esportazioni e Grandi Marchi

Il settore dell'abbigliamento del Bangladesh rappresenta oltre l'80% dei proventi da esportazione del paese ed è il secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina. Circa 4 milioni di lavoratori riforniscono marchi globali di fama mondiale come H&M, Zara e Gap. Il governo ha istituito una commissione salariale composta da sei membri il 1° novembre per rivedere le retribuzioni del settore, tuttavia questa mossa non è riuscita a calmare le proteste. La situazione è particolarmente critica poiché i produttori stanno entrando nella stagione di picco per gli ordini di esportazione primaverili ed estivi, un momento cruciale per il reddito industriale.

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Scontro a Gas e Violenti Scontri a Dhaka

Ashulia, una delle principali cinture industriali vicino alla capitale, ha registrato scontri significativi quando i manifestanti hanno lanciato mattoni e pietre contro il personale delle forze dell'ordine. Mohammad Mominul Islam Bhuiyan, sovrintendente della Polizia Industriale di Ashulia, ha confermato che la polizia ha risposto con gas lacrimogeni e granate assordanti. Anche la zona di Mirpur a Dhaka ha visto l'uso di simili misure di controllo della folla. Decine di persone, inclusi diversi agenti di polizia, sono rimaste ferite durante questi violenti alterchi, costringendo il governo a dispiegare ulteriori forze di sicurezza per contenere l'unrest.

Conseguenze Economiche e Prospettive Future

Gli ufficiali del settore avvertono che le chiusure prolungate potrebbero ritardare le spedizioni e danneggiare la reputazione del Bangladesh come hub di approvvigionamento affidabile, soprattutto mentre compete con rivali come il Vietnam e l'India per gli ordini di abbigliamento globali. I proprietari delle fabbriche affrontano costi operativi in aumento, incertezza nei mercati energetici legata al conflitto in Medio Oriente e una domanda più debole nei mercati di esportazione chiave. I lavoratori continuano a premere per salari più alti e condizioni di lavoro migliori, mentre le aziende cercano di bilanciare le richieste con la realtà economica di un settore sotto forte pressione.