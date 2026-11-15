Analisi dettagliata delle escalation marittime tra Manila e Pechino dal 2024 al 2026, inclusi scontri al Second Thomas Shoal e sanzioni di Gilberto Teodoro.

Le relazioni diplomatiche e militari tra le Filippine e la Cina hanno raggiunto livelli di tensione senza precedenti nel biennio 2024-2026, segnati da una serie di incidenti navali e aerei sempre più pericolosi nel Mar Cinese Meridionale.

Sotto la presidenza di Ferdinand Marcos Jr., Manila ha invertito la rotta strategica avvicinandosi significativamente agli Stati Uniti, chiedendo un supporto concreto per difendere le proprie rivendicazioni territoriali contro l'aggressività di Pechino.

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Questa nuova alleanza ha accelerato il ciclo di ritorsioni, con eventi chiave che si sono susseguiti dal monitoraggio delle navi cinesi all'inizio del 2024 fino agli scontri fisici documentati nel luglio 2026.

Escalation Navale e Incidenti Aerei

La cronologia degli scontri inizia con il dispiegamento di navi e aerei filippini il 6 gennaio per monitorare la più grande imbarcazione della guardia costiera cinese nella zona economica esclusiva, un'azione che ha segnato l'inizio di un periodo di vigilanza costante.

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Il 18 febbraio, Manila ha accusato la marina cinese di aver effettuato un pericoloso sorvolo nei pressi della scogliera di Scarborough, una denuncia che Pechino ha immediatamente contestato, negando qualsiasi violazione della sicurezza marittima nella zona.

Il 5 maggio, le tensioni sono aumentate quando le Filippine hanno contestato pubblicamente una nave da ricerca cinese per quello che definivano un'indagine marina illegale al largo della costa di Ilocos, segnalando un tentativo di mappare le risorse locali senza autorizzazione.

Sanzioni e Scontri Fisici Diretti

Il 25 luglio 2026, la situazione è degenerata in violenza fisica quando le Filippine hanno denunciato che il personale della guardia costiera cinese aveva colpito un marinaio filippino in testa con una mazza di legno durante un confronto diretto nel Mar Cinese Meridionale.

Pochi giorni prima, il 11 giugno, la Cina aveva annunciato sanzioni formali contro il segretario alla Difesa filippino Gilberto Teodoro, accusandolo di aver ripetutamente formulato commenti errati sulla Cina, un atto che ha ulteriormente inasprito il clima diplomatico.

Questo periodo ha visto anche il 12 ottobre, quando Manila ha accusato la guardia costiera cinese di tamponare e sparare idranti contro navi da pesca filippine vicino all'isola Thitu, occupata dalle Filippine, dimostrando una tattica di intimidazione sempre più aggressiva.

Collaborazione Militare con gli Alleati

La risposta di Manila a queste provocazioni è stata un rafforzamento senza precedenti dei legami militari con gli alleati occidentali, evidenziato dalle manovre navali congiunte con gli Stati Uniti e il Giappone il 27 febbraio nel Mar Cinese Meridionale.

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La cooperazione ha raggiunto un nuovo livello il 2 maggio, quando Stati Uniti e Filippine hanno dispiegato un sistema missilistico anti-nave in una provincia vicina a Taiwan per gli esercizi bellici, segnalando una preparazione concreta a potenziali conflitti armati.

Il 7 maggio, le Filippine hanno denunciato un'altra nave cinese che conduceva ricerche illegali vicino alla Reed Bank, una zona ricca di gas, sottolineando la portata economica delle dispute territoriali che minacciano le risorse energetiche nazionali.

Ultimi Episodi e Impatto Diplomatico

Nel settembre 2026, il 25 settembre, le Filippine hanno accusato la Cina di aver ostacolato una missione di rifornimento destinata alle truppe stanziate al Second Thomas Shoal, un blocco logistico che ha messo in pericolo la sostenibilità della presenza militare filippina.

Il 23 luglio, la guardia costiera cinese aveva già sparato un idrante contro una nave da pesca governativa filippina alla scogliera di Scarborough, mentre il 20 ottobre Manila aveva convocato l'ambasciatore cinese per protestare contro commenti percepiti come minacce dirette.

Questi eventi, documentati dal 6 gennaio al 20 luglio 2026, confermano che la strategia di Ferdinand Marcos Jr. di cercare protezione internazionale non ha fermato l'escalation, ma ha trasformato il Mar Cinese Meridionale in uno dei teatri geopolitici più instabili dell'Asia orientale.