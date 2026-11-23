Le elezioni locali a Taipei e Taiwan del 26 luglio 2025 sono diventate un banco di prova geopolitico, con Pechino che denuncia la nomina del candidato del DPP Puma Shen come atto di separatismo.

Le elezioni per i sindaci e i capi di contea a Taiwan, in programma il 26 luglio 2025, rappresentano un momento cruciale per la democrazia dell'isola, ma sono state immediatamente travolte dalle tensioni geopolitiche con la Cina continentale. Il candidato del Partito Democratico Progressista (DPP) per il comune di Taipei, il parlamentare Puma Shen, è diventato il fulmine di un conflitto diplomatico acceso, poiché Pechino ha denunciato la sua candidatura come un atto di separatismo illegale, trasformando un voto locale in un banco di prova per la sovranità taiwanese.

Cosa è successo al candidato Puma Shen e a Pechino

Sebbene le elezioni del sabato non riguardino direttamente la politica estera, la nomina del candidato Taipei ha provocato una reazione violenta da parte del governo cinese, che considera l'isola parte del suo territorio. La Cina ha etichettato Shen come un "traditore" che cerca di ingannare gli elettori enfatizzando la minaccia cinese, una narrazione che i funzionari taiwanesi respingono come propaganda intimidatoria. Questa dinamica ha portato l'Ufficio per gli Affari di Taiwan a inserire Shen nella lista dei "separatisti ostinati" nel 2024, definendolo un criminale contro la nazione cinese.

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Le ostilità sono aumentate drasticamente nell'ottobre scorso, quando i procuratori di Taipei hanno accusato quattro persone di aver installato dispositivi di sorveglianza su uno scooter parcheggiato davanti alla residenza di Shen. Le autorità hanno emesso mandati di arresto per due individui provenienti da Hong Kong, individuati come i principali artefici di questa intrusione nella vita privata del candidato. Questo evento ha evidenziato come la campagna elettorale sia stata influenzata da operazioni di spionaggio, alimentando la percezione di una guerra ibrida in corso.

Sanzioni economiche e operazioni di influenza politica

Oltre alle accuse verbali, Pechino ha intrapreso azioni concrete contro la sfera economica del candidato Taipei, imponendo sanzioni all'azienda del padre di Shen situata in Cina. Queste misure si aggiungono a quelle già in vigore contro Shen stesso, colpendo direttamente il suo network familiare e politico. Inoltre, l'Ufficio per gli Affari di Taiwan ha sanzionato l'Accademia Kuma, un'istituzione co-fondata da Shen che organizza corsi di difesa civile per preparare i cittadini ad affrontare eventuali attacchi militari da parte della Cina, un'iniziativa che Pechino considera una provocazione diretta.

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La televisione di stato CCTV ha accusato Shen di cercare voti in modo ingannevole, definendo la sua retorica una serie di "piccoli trucchi" volti a sfruttare la paura dell'interferenza esterna. Nonostante queste pressioni, Shen ha difeso il suo operato precedente, sottolineando come la Cina non gradisca i suoi sforzi nel richiamare l'attenzione globale sulle operazioni di disinformazione. Il candidato ha dichiarato di aver cercato di avvisare altri paesi riguardo alle influenze politiche cinesi nei loro rispettivi sistemi democratici.

La reazione del governo taiwanese e le strategie dei partiti

Chiu Chui-cheng, capo del Consiglio per gli Affari del Continente, ha affermato che il Partito Comunista Cinese lega la sua politica di Taiwan ai risultati delle elezioni, rendendo inevitabile un'interferenza pre-elettorale. Ha aggiunto che tali azioni di interferenza avranno l'effetto contrario, approfondendo il risentimento del popolo taiwanese verso il regime comunista cinese. Taipei ha ripetutamente accusato Pechino di intensificare le operazioni militari, gli attacchi informatici e la guerra informativa proprio in vista di questo appuntamento elettorale.

Il Partito Democratico Progressista, che ha guidato Taipei solo una volta in passato sotto Chen Shui-bian, vede in Shen un simbolo di resilienza contro l'aggressione cinese. Due alti funzionari del DPP hanno rivelato che Shen ha catturato un forte sentimento di identità pro-taiwanese, diventando un'icona di sfida che ha sorpreso anche i membri del suo stesso partito. Il suo supporto, noto come "Corrente Oceanica", si è rafforzato grazie a una campagna incentrata su politiche dettagliate piuttosto che su slogan generici.

Il ruolo di Chiang Wan-an e le prospettive future

Lo sfidante di Shen, il sindaco uscente Chiang Wan-an, rappresenta il Kuomintang (KMT), il principale partito di opposizione tradizionalmente favorevole ai stretti legami con la Cina. La presidente del KMT, Cheng Li-wun, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino durante l'anno, sottolineando la posizione pro-dialogo del suo partito. Chiang, ben noto a Pechino grazie al forum annuale tra le città di Taipei e Shanghai, ha evitato di discutere apertamente delle relazioni con la Cina, concentrandosi invece su temi locali come la sicurezza idrica.

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Nel suo mandato, Chiang ha anche celebrato il successo economico del comune, citando l'accordo firmato con Nvidia per la costruzione di una nuova sede a Taipei. Mentre le autorità taiwanesi monitorano attentamente le attività di Pechino, le elezioni del 26 luglio 2025 rimarranno uno specchio delle dinamiche di potere regionali, dove ogni voto potrebbe essere interpretato come un segnale di resistenza o di apertura verso il continente.