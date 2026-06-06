Tensioni commerciali globali: l'Europa nel mirino di Cina e Stati Uniti

Analisi dell'escalation delle tensioni commerciali che coinvolgono l'Unione Europea, tra le minacce cinesi sui surplus e la nuova ondata di dazi Trump giustificata con argomenti etici, in un contesto di crescente protezionismo e incertezza giuridica.

Nelle ultime due settimane, le tensioni commerciali globali sono tornate prepotentemente alla ribalta della scena geopolitica. La relativa calma, che aveva caratterizzato il periodo precedente a causa dell'attenzione internazionale sul conflitto in Medio Oriente, si è infranta su due fronti distinti.

Da un lato, a fine maggio, la Commissione europea ha convocato una riunione riservata e ad alto livello per affrontare il massiccio surplus commerciale della Cina. Poche ore prima, Pechino aveva lanciato un ultimatum, minacciando contromisure severe se l'UE avesse adottato provvedimenti restrittivi contro le esportazioni cinesi.

Dall'altro lato, all'inizio di giugno, l'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi che colpisce oltre sessanta paesi, tra cui l'Unione Europea, accusata di utilizzare lavoro forzato o di importare beni contaminati da esso, danneggiando la competitività delle esportazioni americane. Washington ha inoltre lasciato intendere che altri dazi potrebbero essere imposti al termine delle indagini sull'eccesso di capacità industriale in paesi terzi.

Questo doppio fronte di ostilità economica, che vede l'Europa sotto attacco simultaneo da Cina e Stati Uniti, non è un incidente imprevisto. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ogni speranza che l'Accordo di Turnberry del luglio scorso avesse stabilizzato le relazioni economiche transatlantiche è svanita.

Il Presidente Trump rimane determinato a erigere barriere tariffarie e deve affrontare una scadenza legale: dopo la sentenza della Corte Suprema di febbraio che ha dichiarato incostituzionali alcune misure commerciali, lo strumento giuridico temporaneo che maintiene in vigore i dazi scade a luglio. È improbabile che un Congresso conflittuale ne conceda la proroga, quindi Trump cerca pretesti per mantenere o ampliare il muro protezionistico. La nuova arma utilizzata è la Sezione 301 del Trade Act.

Sarà questa usata per replicare i livelli tariffari di Turnberry, causando solo temporanea incertezza, o per inasprire i dazi violando gli accordi bilaterali? Oltre alla minaccia di dazi più elevati, suscita allarme la speciosità degli argomenti americani. Sul lavoro forzato e sulle catene di approvvigionamento, gli Stati Uniti non hanno superiorità etica, poiché le loro violazioni interne sono più rilevanti di quelle percepite nell'UE.

Tale spregiudicatezza senza regole genera timori più ampi: su dossier cruciali come la regolamentazione delle piattaforme digitali, la governance dell'intelligenza artificiale e la decarbonizzazione globale, Washington potrebbe agire secondo il principio che la ragione del più forte sia sempre la migliore. Qualsiasi motivazione, anche disonesta o illogica, viene utilizzata per creare un casus belli. Nubi dense si addensano sul futuro della cooperazione economica transatlantica. Parallelamente, anche sul fronte asiatico le relazioni diplomatiche stanno mostrando crepe simili





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