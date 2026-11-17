Il Cremlino insiste per un arretramento NATO, mentre Kushner e Witkoff incontrano Putin. Analisi delle implicazioni per la sovranità europea e gli equilibri globali.

Nel novembre 2026, Mosca ha riportato al centro del palcoscenico geopolitico una questione storica e controversa, chiedendo esplicitamente un ritiro delle forze della NATO fino ai confini precedenti al suo allargamento orientale. Questa pretesa, che non ha subito alcuna variazione rispetto alla vigilia dell'invasione dell' Ucraina avvenuta nel febbraio 2022, rappresenta il nucleo di una rinnovata tensione diplomatica. L'incontro tenutosi a Mosca ha visto la presenza di figure chiave dell'amministrazione statunitense e del Cremlino, segnando un momento critico per le relazioni internazionali.

Incontri a Mosca e la presenza statunitense

Il 12 novembre 2026, a Mosca, si è svolto un incontro ad alto livello tra rappresentanti di Washington e della Federazione Russa. Alla riunione erano presenti Jared Kushner, genero e consigliere del presidente statunitense Donald Trump, insieme a Steve Witkoff, inviato speciale dell'amministrazione americana. Dall'altra parte della scrivania sedevano i principali interlocutori russi: Jurij Ušakov, consigliere del Cremlino, Vladimir Medinskij, capo negoziatore russo per la guerra in Ucraina, e Kirill Dmitriev, inviato della presidenza russa. L'obiettivo dichiarato era esplorare le possibilità di dialogo in un contesto di conflitto ancora attivo.

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La richiesta russa sull'architettura di sicurezza

La posizione russa si fonda sull'idea che la sicurezza europea debba essere ridefinita attraverso un nuovo assetto che tenga conto delle preoccupazioni strategiche di Mosca. Vladimir Putin ha giustificato questa richiesta affermando di avere motivi fondati per chiedere il cambiamento della situazione attuale. Per il presidente russo, la sicurezza della regione deve basarsi su regole e istituzioni che prevengano l'espansione militare occidentale verso i suoi confini. Questa visione implica un ritorno a uno status quo percepito come più equilibrato dalla parte russa, ignorando la volontà sovrana degli stati vicini.

La storia dell'allargamento della NATO

Le richieste russe si scontrano con la realtà storica degli ultimi decenni. La promessa di non allargare la NATO verso est, se mai esistita, era stata fatta a Michail Gorbačëv dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989. Tuttavia, l'adesione di paesi come le tre repubbliche baltiche è avvenuta in modo completamente volontario e democratico. Per queste nuove democrazie, l'ingresso nell'Alleanza Atlantica è stata una priorità esistenziale, considerata ancora più urgente dell'adesione all'Unione europea, vista come una tutela necessaria contro eventuali risvegli aggressivi da parte della Russia.

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Sovranità vs Sphera di influenza

Il cuore del dibattito risiede nella domanda su come dovrebbe essere organizzato il futuro europeo. Da un lato c'è la posizione russa, che implica la necessità di negoziare garanzie di sicurezza che includano il controllo sull'orientamento di ex stati vassalli dell'Europa centrale e orientale. Dall'altro, c'è il principio della sovranità nazionale, secondo cui ogni stato ha il diritto di scegliere liberamente i propri alleati e la propria politica estera, purché non costituisca una minaccia diretta. L'Europa deve decidere se accettare una divisione in sfere di influenza delle grandi potenze o se sostenere nazioni sovrane e uguali.

Il ruolo controverso dell'amministrazione Trump

Un aspetto particolarmente critico e anacronistico emerso da questa fase diplomatica è il sostegno esplicito dell'amministrazione statunitense alle ambizioni del Cremlino. Jared Kushner e Steve Witkoff, operando sotto la guida di Donald Trump, hanno mostrato una disponibilità al dialogo che include l'accettazione delle pretese territoriali e strategiche russe. Questa posizione ha sollevato preoccupazioni tra gli alleati europei, che temono un ritorno a logiche di equilibrio del potere simili a quelle dell'era sovietica, compromettendo i principi fondamentali della democrazia e dell'indipendenza nazionale.