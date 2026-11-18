Etiopia ed Eritrea ammassano truppe al confine. Il rapporto di ACLED rivela scontri a Badme. L'analisi di Crisis Group sui rischi di escalation nel Corno d'Africa.

Le relazioni tra Etiopia ed Eritrea registrano un netto peggioramento mentre entrambe le nazioni concentrano unità militari lungo il confine di oltre 1.000 chilometri che le separa. Questa movimentazione ha innescato serie preoccupazioni tra gli osservatori internazionali riguardo a una possibile riaccesa ostilità diretta tra i due vicini storici, dopo decenni di complessa interazione geopolitica.

Dati Conflitto e Rapporti ACLED

Secondo l'Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), sono stati registrati scontri armati e shelling di artiglieria vicino alla città di Badme nel corso della settimana scorsa. Le unità dell'esercito etiope si stanno muovendo per sgombrare i ribelli tigrini dalle aree vicine al confine, aumentando la tensione sul terreno. Il rapporto specifica che il dodici novembre, droni etiopi hanno preso di mira posizioni presumibilmente eritree intorno a Badme, mentre le forze eritree hanno risposto sparando artiglieria verso le posizioni etiopi.

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L'organizzazione ha inoltre confermato che, il giorno successivo, le due armate si sono scontrate direttamente sul suolo etiope. Questi eventi rappresentano il primo scambio armato documentato in modo specifico in oltre un mese, anche se la fonte primaria di queste informazioni rimane la raccolta dati indipendente e non una conferma diretta delle autorità governative coinvolte.

Visioni Contraddittorie di Attori Locali

Le testimonianze sul terreno presentano discrepanze significative. Una persona vicina alle milizie filo-governative nella regione del Tigray ha dichiarato che non vi sono stati scontri tra le forze etiope ed eritree, sostenendo che i soldati etiopi stiano solo spingendo verso il confine nella persecuzione dei ribelli. Al contrario, un'informazione vicina ai ribelli anti-governativi nel Tigray ha confermato scontri sporadici lungo la frontiera, senza fornire dettagli operativi specifici.

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Il Ministero dell'Informazione dell'Eritrea, guidato dal ministro Yemane Gebremeskel, ha definito "propaganda" le notizie provenienti dal partito al governo in Etiopia riguardo agli sviluppi vicino al confine. Tuttavia, il ministro non ha affrontato direttamente le accuse relative all'accumulo di truppe o ai presunti scontri, lasciando un vuoto informativo ufficiale che alimenta l'incertezza.

Rischio Escalation e Analisi Strategica

Magnus Taylor, analista presso International Crisis Group, non ha confermato i singoli scontri ma ha lanciato un allarme sulla potenziale escalation del conflitto. Taylor ha avvertito che lo scontro tra l'esercito etiope e i ribelli vicino al confine potrebbe attirare l'Eritrea nella guerra a fianco dei tigrini. Questa dinamica viene definita uno scenario pericoloso che potrebbe innescare un conflitto diretto e aperto tra i due eserciti nazionali.

La crisi è nata a seguito degli scontri scoppiati a settembre tra il governo federale etiope e i ribelli nel Tigray, regione che confina con l'Eritrea. I testimoni e il governo etiope hanno accusato le forze eritree di aver attraversato il confine a inizio ottobre per sostenere i ribelli, mentre l'Eritrea nega qualsiasi incursione e accusa Addis Abeba di cercare un pretesto per invadere il suo vicino più piccolo.

Contesto Storico e Impatto Regionale

La tensione si inserisce in un contesto storico complesso, ricordando la guerra tra Etiopia ed Eritrea svoltasi tra il 1998 e il 2000, che causò decine di migliaia di vittime e fu causata da una disputa sulla città di confine di Badme. Nonostante l'accordo di pace firmato nel 2018 e la cooperazione durante la guerra civile nel Tigray dal 2020 al 2022, le relazioni sono peggiorate. Asmara considera le richieste del Primo Ministro Abiy Ahmed di regained access to sea access come una minaccia implicita di aggressione, aumentando le paure di un conflitto più ampio nel Corno d'Africa.