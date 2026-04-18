Tensioni Globali e Turismo Italiano: Federalberghi Discute il Futuro tra Incertezza e Opportunità

L'impatto delle tensioni internazionali sul settore turistico italiano è stato al centro della 76esima assemblea di Federalberghi a Roma. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evidenziato l'instabilità crescente e l'importanza del turismo per la crescita italiana, mentre Bernabò Bocca ha delineato le sfide poste dai conflitti globali, dalla concorrenza sleale e dalla necessità di promuovere un'immagine autentica del Made in Italy.

La 76esima assemblea nazionale di Federalberghi , tenutasi a Roma, ha posto sotto i riflettori l'impatto delle crescenti tensioni internazionali sul fiorente settore turistico italiano. L'evento ha visto la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni , che ha opportunamente sottolineato come 'l’instabilità stia diventando la nostra normalità'.

Questo quadro di incertezza globale, dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente fino alle più recenti tensioni legate all'Iran, non si limita a incidere sugli equilibri geopolitici mondiali, ma rischia di avere ripercussioni significative anche sui flussi turistici diretti verso il nostro Paese. La Presidente Meloni ha evidenziato la forza e la solidità del turismo italiano, attribuendone il merito agli operatori che 'si sono rimboccati le maniche'. Ha inoltre ribadito la filosofia del governo secondo cui 'il lavoro non si crea per decreto, quello che deve fare lo Stato è mettere gli imprenditori nelle migliori condizioni per produrre ricchezza'.

La premier ha confermato l'impegno del governo ad agire 'ogni minuto' per la stabilizzazione di 'quadranti che si sono moltiplicati', pur riconoscendo di affrontare una 'congiuntura' estremamente difficile. Tuttavia, ha espresso fiducia nella capacità dell'Italia di dimostrare la propria resilienza e il proprio valore in questi contesti complessi, citando come la storia italiana spesso abbia visto emergere il meglio 'nelle fasi più complicate'. La sua conclusione è stata un inno alla proattività e all'ambizione: 'Questa nazione può stupire e lo può fare anche meglio se lavoriamo insieme'.

Nel dettaglio dello scenario attuale, il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha fornito un quadro preciso delle dinamiche in atto. Secondo i dati Istat, il settore turistico italiano sta mostrando una notevole resilienza, caratterizzata da soggiorni mediamente più lunghi e una domanda internazionale ancora solida, a conferma della sua intrinseca forza. Tuttavia, Bocca ha evidenziato come i conflitti in corso, con la loro scia di instabilità e incertezza nei collegamenti, possano influire negativamente sui flussi turistici, soprattutto su quelli provenienti dai mercati d'oltreoceano, quali quello americano. La percezione di un clima generale di tensione porta questi viaggiatori a riconsiderare le proprie mete.

Per l'Italia, la cui crescita economica si è in larga parte basata sulla capacità di attrarre visitatori internazionali, ciò si traduce in un rischio concreto di riduzione dei flussi turistici. A questa problematica si aggiungono, come ha sottolineato Bocca, due fenomeni preoccupanti: l'abusivismo e la pirateria nel settore ricettivo. Gli 'abusivi' sono identificati come coloro che esercitano attività ricettive senza possedere le necessarie autorizzazioni e strutture, mentre i 'pirati' sono coloro che impiegano contratti di lavoro non regolari, spesso stipulati con organizzazioni 'fantasma'. Questi ultimi non solo generano incertezza e sfruttamento, ma causano anche ingenti perdite economiche.

Riguardo agli abusivi, Bocca ha espresso una forte critica, descrivendoli come una minaccia all'anima stessa delle strutture ricettive, che rischiano di essere trasformate in semplici 'dormitori' privi di controllo ai fini della pubblica sicurezza, compromettendo così la qualità e l'eccellenza che il Paese intende offrire. Sulla pirateria, ha quantificato il rischio in perdite annuali per le imprese medie che possono raggiungere i '40mila euro' di maggiori costi, come emerso da una recente ricerca condotta con l'associazione Adapt. Queste problematiche mettono in luce la necessità di un intervento deciso per tutelare il mercato e garantire condizioni di concorrenza leali.

La discussione sull'impatto delle tensioni internazionali sul turismo italiano si arricchisce ulteriormente considerando la prospettiva della Presidente Meloni, che ha posto l'accento sul potere narrativo e attrattivo dell'Italia come destinazione. Ha sottolineato come 'il racconto del nostro Paese, della nostra arte, della nostra cultura, del nostro cibo, della nostra moda, delle nostre imprese, racconta al mondo cosa significhi essere italiani'. Questo aspetto, a suo dire, è fondamentale per rafforzare l'immagine del Made in Italy e per stimolare ulteriormente la domanda turistica.

Meloni ha ribadito la vitalità del settore, affermando che 'il turismo italiano è tornato forte, solido e in salute grazie agli operatori che si sono rimboccati le maniche'. Ha concluso il suo intervento con un'esortazione all'azione e alla consapevolezza delle proprie potenzialità, affermando che 'l’Italia è un Paese che, camminare e correre: la verità è che siamo italiani e accontentarci non è nel nostro Dna'.

Questa visione ottimistica, ancorata a una profonda comprensione del carattere nazionale, suggerisce che, nonostante le sfide esterne, l'Italia possiede le risorse e la determinazione per eccellere e innovare nel panorama turistico globale, a patto di un impegno congiunto e coordinato tra istituzioni e operatori del settore. La strada verso la piena ripresa e la crescita futura richiede dunque una strategia multifaccettata, capace di affrontare le minacce geopolitiche, promuovere l'eccellenza e combattere le distorsioni del mercato, valorizzando al contempo l'unicità dell'offerta italiana





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